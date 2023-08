La famosa cantante Olga Tañón atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmarse el fallecimiento de su hermano Juan Candelario Tañón Cintrón, también conocido como Yayito. La artista nacida en Puerto Rico utilizó sus redes sociales para informar la lamentable noticia que sorprendió a sus millones de fans. A continuación, conoce más detalles de quién fue su hermano.

Olga Tañón es una reconocida artista internacional que durante las últimas horas volvió a ser tendencia mundial en redes sociales, pero esta vez no por una noticia ligada a su carrera musical, sino por una mala noticia: la muerte de su hermano.

A pesar de esta situación la artista ha demostrado su fortaleza para seguir adelante en este momento tan adverso que le ha tocado afrontar.

Olga Tañón es una cantante nacida en Puerto Rico (Foto: Olga Tañón/Facebook)

¿QUIÉN FUE YAYITO?

La cantante Olga Tañón proviene de una familia integrada por su padre José Tañón y Carmen Gloria Ortiz, su madre. Junto a ellos estaban sus hermanos Glori, Juan y Marie.

Juan Candelario Tañón Cintron era el nombre de su hermano mayor. Se le conocía como “Yayito” y tenía dos hijas. Él era una de las personas más queridas en su entorno familiar.

Yayito falleció durante la madrugada del 28 de agosto de 2023.

Foto de Yayito, el hermano de Olga Tañón (Foto: Olga Tañón/Facebook)

LA PUBLICACIÓN DE OLGA TAÑON

A través de su cuenta oficial de Facebook, la intérprete de “Es mentiroso” y " Muchacho malo” expresó su sentir por la pérdida irreparable de su hermano.

“En esto que se llama vida se nos rompe el corazón de muchas maneras y en muchos momentos. ¡Hoy es uno de ellos! De camino a Puerto Rico recibí el triste mensaje de que mi amado hermano mayor Juan “Yayito” Candelario Tañón Cintron falleció de madrugada. Esta pérdida es profunda para sus hijas, nuestra familia y para mi”, publicó la cantante.

“Estas situaciones, lamentablemente, son parte de la vida no dejan de calar profundamente en el corazón. Estamos unidos y nos tenemos los unos a los otros para continuar adelante. Los amo y siempre estaré ahí. Tenemos que continuar con fuerza porque la vida tiene momentos malos, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa”, sentenció.

Olga Tañón en una fotografía familiar junto a su hermano mayor (Foto: Olga Tañón/Facebook)

¿DE QUÉ MURIÓ “YAYITO”?

Hasta el cierre de esta nota ni la cantante ni su entorno familiar informaron respecto a los motivos que conllevaron a la muerte de su hermano mayor. Por ahora, solo queda esperar para tener mayores datos de lo ocurrido.

¿CUÁNDO MURIERON LOS PADRES DE OLGA TAÑÓN?

El fallecimiento de “Yayito” se produce, según Listin Diario, seis años después de que Carmen Gloria Ortiz, madre de la cantante, también falleciera y dejara un gran vació en los corazones de sus familiares

También recuerda que en el 2015 falleció José Esteban Tañón, padre de la famosa artista.

El padre de la cantante Olga Tañón (Foto: Olga Tañón/Facebook)

FICHA PERSONAL DE OLGA TAÑÓN

Nombre: Olga Teresa Tañón Ortiz

Olga Teresa Tañón Ortiz Fecha de nacimiento: 13 de abril

13 de abril Año de nacimiento: 1967

1967 Lugar de nacimiento: Santurce, Puerto Rico

Santurce, Puerto Rico Edad: 56 años

56 años Nacionalidad: puertorriqueña

puertorriqueña Profesión: cantante

cantante Género: pop, merengue, balada romántica

