Prepárate para una nueva oleada de emociones heroicas. Los fans de “My Hero Academia” (”Boku no Hīrō Akademia” en japonés) están a punto de recibir un regalo épico: la temporada 7 está a la vuelta de la esquina. ¿Quieres saber cuándo y dónde podrás disfrutar de las nuevas aventuras de Deku y sus amigos? Sigue leyendo para descubrirlo y asegúrate de no perderte ni un solo detalle de esta emocionante entrega.

“My Hero Academia” es un popular manga y anime creado por Kohei Horikoshi. La historia está ambientada en un mundo donde la mayoría de la población nace con superpoderes llamados “Quirks”. El protagonista, Izuku Midoriya, sueña con convertirse en un héroe a pesar de no poseer inicialmente ningún Quirk.

Sin embargo, su encuentro con el legendario héroe All Might le brinda la oportunidad de heredar su poder, el “One For All”. A partir de entonces, Midoriya ingresa en la Academia U.A., una prestigiosa institución de entrenamiento para héroes, donde junto con sus compañeros desarrolla sus habilidades y enfrenta diversas amenazas, incluyendo villanos poderosos y desafíos personales.

Quedan pocos para el regreso de sus personajes de anime favoritos, por lo que debes saber toda la información necesaria para no perderte los nuevos episodios. Antes de seguir, mira el tráiler de la temporada 7 de “My Hero Academia”.

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA” POR STREAMING?

Si eres usuario de la plataforma de Sony, la temporada 7 de “My Hero Academia” está por estrenarse, así que mantente atento para disfrutarla en cuanto esté disponible.

Para los fans que prefieren Crunchyroll, ¡buenas noticias! Los cuatro primeros episodios de la temporada ya se lanzaron a partir del 6 de abril, y puedes disfrutar de uno nuevo cada semana.

Sin embargo, si eres suscriptor de Netflix y estás ansioso por poner al día tu dosis de heroísmo, tendrás que esperar un poco más. Hasta ahora, en Netflix están disponibles las primeras cinco temporadas, pero ¡no te preocupes! Seguro que pronto también tendrán la nueva temporada disponible para que no te pierdas ni un instante de las aventuras de Deku y sus amigos.

Izuku Midoriya es la figura principal del póster de la temporada 7 de "My Hero Academia", serie anime basada en el manga (Foto: Bones)

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 7 DE “MY HERO ACADEMIA” EN SONY?

La temporada 7 de “My Hero Academia” se estrenará el 4 de mayo a las 11:30 (CEST) en Sony. ¡Prepárate para sumergirte en las nuevas aventuras de los héroes!

Además, la serie estará disponible desde el primer día con doblaje en español latinoamericano e inglés, así como en otros idiomas para que puedas disfrutarla en el idioma que prefieras.

A continuación, el horario por países: