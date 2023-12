“My Hero Academia”, anime basado en las en obras creadas originalmente por Kōhei Horikoshi, regresará a las pantallas para deleite de sus miles de fanáticos en todo el mundo que ya han gozado de las seis temporadas que hay disponibles hasta el momento.

La historia que sigue a Izuku Midoriya, un joven que nació sin un poder en un mundo en el que el 80% de personas tienen uno, terminó en mayo de 2023, dejando a los seguidores con ganas de saber qué sucederá con el personaje principal y sus amigos.

Después de una larga e impaciente espera, finalmente se han conocido mayores detalles de la séptima parte del anime mediante un detallado tráiler que se ha publico, en el que también se ha conocido la fecha de estreno de los nuevos capítulos, así que anda calentando motores.

¿EN QUÉ TERMINÓ LA PARTE 6 DE “MY HERO ACADEMIA”?

De acuerdo al último capítulo de la sexta parte disponible en Crunchyroll, el villano All for One pudo escapar de la prisión y reunir un ejército de otros malos individuos que ahora están dispuestos a todo.

Es así que, para la nueva temporada, se espera que Izuku y All for One se vean enfrascados en varios enfrentamientos cargados de mucha acción e incertidumbre por conocer el desenlace de ambos.

Izuku Midoriya es el protagonista de "My Hero Academia" (Foto: Studio Bones)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MY HERO ACADEMIA” - PARTE 7?

Lo normal es que las producción se estrene a finales de marzo o principios de abril, pero esto no sucederá así en esta oportunidad. La séptima temporada de “My Hero Academia” comenzar a emitirse, de manera oficial, el próximo sábado 4 de mayo.

El cambio en la programación da mucho de qué pensar a los fanáticos, pero para todo existe una respuesta que esclarece todas las dudas. Y es que la productora lanzará, semanas antes, un especial de cuatro capítulos que será una especie de recapitulación, titulada “My Hero Academia: Memories”.

La programación de los cuatros capítulos previos en la siguiente:

Episodio 1: 6 de abril.

6 de abril. Episodio 2: 13 de abril.

13 de abril. Episodio 3: 20 de abril.

20 de abril. Episodio 4: 27 de abril.

TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA 7”