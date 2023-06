Gerard Piqué en medio de una nueva polémica. El exfutbolista del Barcelona y actual pareja de Clara Chía Martí, desde que se separó de Shakira, se ha vuelto una figura que aparece constantemente en las portadas de los distintos medios internacionales. En esta ocasión la influencer Nadie Jémez usó las redes sociales para lanzar algunos comentarios contra él que sorprendió al mundo. ¿Cuál fue la respuesta del español?

Gerard Piqué y Shakira fueron una de las parejas más famosas del ambiente artístico, pero su romance llegó a su fin a mediados de 2022. Desde aquel entonces el exfutbolista del Barcelona ha estado en los ojos del mundo y recientemente un nuevo hecho genera polémica tras lo dicho por Nadia Jémez.

Y es que la hija del exfutbolista, Paco Jémez, lanzó una serias acusaciones en contra del empresario español que actualmente disfruta de su romance con Clara Chía Martí.

Gerard Piqué es un exfutvolista del Barcelona de España (Foto: FC Barcelona / Instagram)

¿QUÉ DIJO NADIA JÉMEZ SOBRE GERARD PIQUÉ?

La joven influencer usó su cuenta de TikTok para realizar un “live” donde hizo algunos comentarios respecto a Gerard Piqué. En ese sentido, sostuvo que no le transmite confianza una persona como él que “deja a su familia” y se mete con una joven.

“En ocasiones que he estado con él, para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás (...) Una vez iba con él en el coche y le pareció súper bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la diagonal. ¿Por qué? Pues no sé, porque le pareció correcto”, manifestó.

🚨 La influencer Nadia Jémez (hija de Paco Jémez y exnovia de Xbuyer) ha hablado sobre Gerard Piqué después de coincidir con él: pic.twitter.com/IIU6JVqSi2 — SrNaninho (@SrNaninho) June 6, 2023

Asimismo, contó que en una ocasión -Piqué- entró a un parking a 100KM/H de velocidad y el señor del parking le dijo que no podía entrar así, pero Gerard-según Jémez- respondió “o sea, si vale, genial comparte un amigo”.

Nadia Jémez es una reconocida influencer (Foto: Nadia Jémez/Instagram)

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE GERARD PIQUÉ?

Gerard Piqué brindó una entrevista en el espacio “King League” donde negó que haya ingresado a esa velocidad con un auto.

“Yo he calculado y, matemáticamente, no puedo entrar a 120km/h en un parking, es imposible”, sostuvo.

También descartó haber tratado mal al trabajador del parking. “No todo lo que sale en la tele es verdad”, añadió Piqué.

DATOS PERSONALES DE GERARD PIQUÉ

Nombre completo: Gerard Piqué Bernabéu

Gerard Piqué Bernabéu Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 1987

2 de febrero de 1987 Edad: 35 años

35 años Lugar de nacimiento: Barcelona, España

Barcelona, España Nacionalidad: española

española Altura: 1,94 m (6′4′')

1,94 m (6′4′') Peso: 85 kg (187 lb)

¿QUIÉN ES NADIA JÉMEZ?

Nadia Jémez tiene un doble grado en Derecho y Ciencias Criminológicas y de la Seguridad, aunque aún no ha ejercido su carrera. Ella es influencer y en su cuenta de Instagram supera los 200.000 seguidores y en TikTok va por los 122.000.

Su padre es el exfutbolista y entrenador de fútbol Paco Jémez y su madre es la modelo Vaneska Rocha.

A ella le gusta viajar y estar a la moda, sus looks son destacados en sus redes sociales, donde recibe miles de “me gusta”.

Nadia Jémez nació en España (Foto: Nadia Jémez/Instagram)

TE PUEDE INTERESAR ESTE VIDEO SOBRE GERARD PIQUÉ

Gerard Piqué y Clara Chía en planes de matrimonio: futbolista habría comprado anillo de compromiso