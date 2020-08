Cuando hay amor, la edad es lo que menos importa. Esta quizá es la frase que mejor encaja en la relación que tienen Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, quienes se llevan 20 años de diferencia y pese a todo pronóstico su romance está cerca de cumplir dos décadas.

El pasado 17 de agosto, el líder de la banda argentina de rock Divididos cumplió 63 años, y aunque siempre ha mostrado un perfil bajo respecto a su vida íntima, la actriz y cantante uruguaya no dudó en compartir un tierno mensaje con motivo de su cumpleaños. “Feliz vuelta al sol a mi persona favorita”, escribió junto a las tres fotos donde se muestra con su amado.

A inicios de este 2020, ellos cumplieron 18 años de casados y se muestran muy enamorados. A continuación, te contamos la historia de amor de estos personajes que se robaron el corazón de muchas personas.

Natalia Oreiro y Ricardo Molla lucen muy enamorados a 18 años de haber contraído nupcias (Foto: Instagram de Natalia Oreiro)

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo se conocieron hace casi 20 años en una clase de yoga. En una entrevista, la también empresaria contó que ella fue quien se enamoró primero, pero como él no se daba cuenta, pensó que jamás la miraría con otros ojos.

Así pasaron los días y se hicieron muy buenos amigos. El cantante la cuidaba y aconsejaba, haciendo que la actriz se enamore cada vez más.

“Yo me levanto a él (…). Me llevó dos meses convencerlo (…). Cuando yo empecé a salir con él no sabía que era el cantante de Divididos, después de que empezamos a frecuentarnos sí supe, pero al principio no. Yo no escuchaba Divididos, entonces no le tenía la cara al cantante. ¡Soy un desastre!”, contó.

Natalia Oreiro contó que fue ella quien se enamoró primero de Ricardo Molla y hacía de todo para llamar su atención, pero al principio él no le hacía caso (Foto: AFP)

EL AMOR LLEGÓ

La cantante dijo que en una oportunidad hizo una cena para unos amigos en la que Ricardo estaba invitado. “Me pasé todo el día cocinando y cuando estuve a punto sacar la lasaña del horno me dice: ‘Me tengo que ir’ [haciendo un gesto de sorpresa]”.

Al final, Oreiro señaló que Mollo se fue de viaje, pero regresó a buscarla a la semana cuando se había dado cuenta de lo que realmente sentía por la joven artista.

El año 2001 iniciaron una relación y se dejaban ver juntos demostrando su amor en todo momento y dedicándose frases tiernas en cuanta entrevista daban.

Natalia califica como un ser espiritual a su esposo Ricardo Molla (Foto: Instagram de Natalia Oreiro)

NATALIA OREIRO Y RICARDO MOLLO SE CASAN

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo contrajeron matrimonio en secreto en enero de 2002, en Brasil en una localidad ubicada a 400 kilómetros de Recife.

“Me casé con un hombre increíble y yo estaba y estoy muy enamorada. No fue secreto, fue de a dos (…). Es persona luminosa, creo que es la persona que más cree en mí, incluso más que yo; él me motiva mucho a superarme”, dijo la protagonista de Muñeca Brava.

El 26 de enero de 2012 llegó para completar la familia el único hijo de Oreiro, quien lleva el nombre de Merlín Atahualpa. El pequeño nació por cesárea en el sanatorio Los Arcos en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.

Hace poco señaló lo afortunada que se siente al lado de su esposo. “Tenemos 18 años sin darnos cuenta, qué rápido pasó el tiempo”.

