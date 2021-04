A sus 35 años, Natalia Téllez se ha convertido en una de las conductoras de televisión más queridas de México gracias a su trabajo en programas como “Hoy”, “La voz… México”, “Netas divinas” y “¿Quién es la máscara?”. Sin duda, es una de las figuras femeninas más representativas de la pantalla chica, pero su trabajo no solo se limita a la conducción.

Natalia Téllez también ha destacado por su participación en películas como “Después de ti”, “Veinteañera, divorciada y fantástica” y “En las buenas y las malas”. Asimismo, ha demostrado su talento para la actuación en telenovelas como “Rebelde”, “Palabra de mujer” y “La Rosa de Guadalupe”, su última participación en este género fue en 2008.

Es por ello que Natalia Téllez ha dado de qué hablar recientemente tras su tan esperado regreso a los melodramas con el proyecto de Televisa “Te acuerdas de mí”, donde interpreta a Lola.

NATALIA TÉLLEZ, LA PRESENTADORA DE TV QUE VOLVIÓ A LAS TELENOVELAS DESPUÉS DE 10 AÑOS

Natalia Téllez regresó a las telenovelas tras más de 10 años de ausencia en este género. La actriz y conductora conversó con TVyNovelas para contarle al público cómo se incorporó a este melodrama producido por Carmen Armendáriz y hacer un repaso por su carrera.

“La última vez que participé en una telenovela fue hace más de 10 años, y después la vida me fue llevando hacia la conducción, lo cual me encanta; posteriormente se fueron abriendo oportunidades para trabajar en películas, y siento que la gente me empezaba a encasillar un poco”, contó la actriz.

Téllez confesó que se siente muy bien con su regreso a las telenovelas y que no esperaba ingresar a alguna producción sobre todo en plena pandemia, una etapa tan difícil para todos.

“Entonces, haber regresado a las telenovelas me hace muy feliz, porque además sucedió en una época complicada en la que no me lo esperaba y me fascinó la idea de que fuera de la mano de Carmen Armendáriz y Francisco Franco”, agregó.

Natalia Téllez trabaja por primera vez con Carmen Armendáriz en la telenovela “Te acuerdas de mí”, al respecto la actriz se sintió muy agradecida por formar parte de este proyecto y describió a la productora como una jefa creativa e inteligente.

“Es la primera vez que trabajo con ella, la conocí en los pasillos de Televisa; cuando salía del foro de Hoy la veía pasar a su oficina y platicamos en varias ocasiones, pero fue hasta ahora cuando me brindó la oportunidad de trabajar a su lado y estoy muy agradecida porque me encanta lo que hace, hemos tenido muy buena química y considero que es una jefa increíble, poderosa, creativa e inteligente”, explicó.

Sobre su personaje Lola, Natalia Téllez dijo que lo disfruta mucho. “Una de las cosas más bonitas es que Lola es hija de una pareja de lesbianas, forma parte de una familia homoparental, y cuando me lo contó Carmen me sentí muy feliz”, contó.

“Aunque su historia no está enfocada en sus dos madres, sí tiene que ver con el hecho de que es una mujer que no está educada de manera conservadora, es independiente, tiene sentido del humor, me hace reír mucho y desentona todo el tiempo, pero eso es muy interesante”, agregó.