La fama de Natti Natasha continúa en ascenso así como sus seguidores que disfrutan con cada una de sus publicaciones, más aún cuando derrocha sensualidad como en su más reciente viaje a su tierra natal República Dominicana. Luciendo un entallador bikini, la popular cantante dejó impactado a más de uno en Instagram.

La joven no dudó en sumergirse en las cristalinas aguas del Caribe y para eso recurrió a un traje de baño que se llevó todos los aplausos de sus fans. Pese a que el mar estaba bastante frío por la estación del año, ella lo disfrutó.

Sin embargo, otro video compartido en sus historias de Instagram dejó al descubierto que Natti Natasha no sabe nadar y que tuvo que ser ayudada por sus acompañantes para caminar un poco y desplazarse por debajo de un puente.

La cantante de 33 años viene disfrutando al máximo de sus vacaciones en la playa y todo lo está compartiendo en su red social.

Natti Natasha tuvo que ser ayudada por sus acompañantes para desplazarse por el mar, pues no sabe nadar. (Foto: Instagram)

¿Qué sucede con Daddy Yankee?

Pese a estar de vacaciones y solo pensar en relajarse, la intérprete de “Sin Pijama” y “La mejor versión de mi” tuvo que aclarar qué relación mantiene con Daddy Yankee , pues tras su efusivo saludo con motivo de su cumpleaños,más de uno empezó a especular sumado a que él celebró en Isla Palomino en Puerto Rico, lugar donde también estuvo Natti Natasha.

“Cuando mi carrera la daba por perdida por los tantos problemas que pasé en silencio, este señor que ven aquí y que a veces los fans imaginan lo que no es, me abrió las puertas nuevamente, tanto profesional como personal y me hizo parte de su familia”, escribió Natti.

Daddy Yankee y Natti Natasha lanzaron su primer éxito “Otra cosa”, en 2016. En 2018, sacaron el tema “Buena vida” y ese mismo año el boricua la invitó al remix de “Dura”, junto a Becky G y Bad Bunny.

El 2019, trabajaron juntos en “No lo trates”, con Pitbull, y “Runaway”, tema de Sebastián Yatra en el que los Jonas Brothers cantaron en español por primera vez.

Primera colaboración del año

Natti Natasha y C. Tangana unieron sus voces para presentar su más reciente colaboración “Viene y va”, single que ha visto la luz a inicios de 2020 junto a un videoclip en el que los artistas se han trasladado a los años 50.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante dominicana anunció el lanzamiento del tema junto a este mensaje: “Nadie entiende nadie sabe, la vida hay que gozarla hasta que se acabe, soy una fiera en este mundo salvaje, así que dale hasta que me apague. Ya disponible en todas las plataformas digitales #vieneyva”.

