A pesar de que es acusada de asesianto y debe escapar junto a sus hermanas, la ingeniosa y valiente protagonista de “Nell, la renegada” (“Renegade Nell” en su idioma original), serie británica de Disney+ escrita por Sally Wainwright, está destinada a algo más grande: derrotar un complot mortal contra la Reina de Inglaterra. Se trata del nuevo proyecto de Wainwright después del final de la tercera temporada de “Happy Valley”. A continuación, te comparto los datos más relevantes del drama de fantasía, como la trama, la fecha de estreno y la lista de elenco.

La serie de ocho episodios fue dirigida por Ben Taylor, Amanda Brotchie y MJ Delaney, y narra la historia de Nell Jackson, quien tras huir, se dedica a asaltar las rutas para sobrevivir y se convierte en la forajida más notoria de la Inglaterra del siglo XVIII. Pero cuando aparece un espíritu mágico llamado Billy Blind, Nell se da cuenta de que su destino es más grande de lo que jamás imaginó.

“Nell, la renegada”, producida por The Lookout Point, se estrenó el 29 de marzo de 2024 y cuenta con un elenco conformado por Louisa Harland, Frank Dillane, Alice Kremelberg, Ényì Okoronkwo, Jake Dunn, Bo Bragason, Florence Keen, Nick Mohammed, Adrian Lester, Joely Richardson, Pip Torrens y Craig Parkinson. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Disney+?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NELL, LA RENEGADA”

1. Louisa Harland como Nell Jackson

Louisa Harland, que apareció en producciones como “Lost in London”, “Boys from County Hell”, “Love/Hate”, “Doctors”, “Harley and the Davidsons”, “Derry Girls” y “Big Boys”, asume el rol de Nell Jackson, una joven valiente del siglo XVIII que al reunirse con su familia en Tottenham, es incriminada por un asesinato, así que debe huir y llevar una vida delictiva.

Louisa Harland como Nell Jackson, una joven que se convierte en forajida tras ser incriminada de un asesinato, en la serie británica "Nell, la renegada" (Foto: Disney+)

2. Nick Mohammed como Billy Blind

Nick Mohammed, quien participó en “Ted Lasso”, “Inside No. 9″, “Cuckoo”, “Uncle”, “Fresh Meat”, “Drifters”, “The Martian”, “Absolutely Fabulous: The Movie”, “Bridget Jones’ Baby” y “Sense of an Ending”, da vida a Billy Blind, un espíritu mágico que le otorga a Nell poderes cuando está en peligro.

Nick Mohammed interpreta a Billy Blind, un espíritu mágico que ayuda a Nell, en la serie británica "Nell, la renegada" (Foto: Disney+)

3. Adrian Lester como el Conde de Poynton

Adrian Lester, conocido por su papel de Mickey Bricks en la serie “Hustle” y por producciones como “Undercover”, “London Spy”, “Being Human”, “Merlin”, “Bonekickers” y “Sleep With Me”, interpreta al Conde Poynton, miembro del consejo privado de la reina Ana y el villano de la serie de Disney+.

Adrian Lester como el Conde de Poynton, el villano de la serie británica "Nell, la renegada" (Foto: Disney+)

4. Jake Dunn como Thomas Blancheford

Jake Dunn, que apareció anteriormente en series como “Rebel Cheer Squad: A Get Even Series” y “The Bastard & The Devil Himself”, es el encargado de dar vida a Thomas Blancheford en “Nell, la renegada”. Se trata del intimidante hijo de Lord Blancheford.

Jake Dunn asume el rol de Thomas, hijo de Lord Blancheford, en la serie británica "Nell, la renegada" (Foto: Disney+)

5. Alice Kremelberg como Sofia Wilmot

Alice Kremelberg, conocida por su papel en la serie “The Sinner” y en las películas “Campus Code” y “The Trial of the Chicago”, asume el rol de Sofia Wilmot, la hija de Lord Blancheford que es completamente diferente a su hermano Thomas.

Alice Kremelberg como Sofia Wilmot, la hija de Lord Blancheford, en la serie británica "Nell, la renegada" (Foto: Disney+)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Nell, la renegada”:

Joely Richardson como Lady Eularia Moggerhanger

Craig Parkinson como Sam Jackson

Florence Keen como George Jackson

Iz Hesketh como Valerian

Frank Dillane como Charles Devereux

Pip Torrens como Lord Blancheford

Bo Bragason como Roxy Jackson

Enyi Okoronkwo como Rasselas

¿DE QUÉ TRATA “NELL, LA RENEGADA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, “Nell, la renegada” se ambienta en Inglaterra de 1705. “Nell Jackson regresa de la guerra con su familia en Tottenham. Ayudada por el valiente Billy Blind, que le da superpoderes para luchar, Nell se enfrenta al prepotente hijo del propietario local, Thomas Blancheford, pero es acusada de asesinato. Obligada a huir con sus hermanas Roxy y George, Nell se convierte en asaltante de caminos.

Pero cuando se corre la voz del extraordinario poder de Nell, atrae la atención del siniestro conde de Poynton, quién está tramando un complot sobrenatural contra la reina de Inglaterra. Nell y Billy se enfrentan a Poynton y se dan cuenta de que su búsqueda de justicia va más allá de lo que nunca imaginaron y que, para limpiar su nombre, Nell primero tiene que derrotar a Poynton y salvar el país”.

¿CÓMO VER “NELL, LA RENEGADA”?

“Nell, la renegada” está disponible en Disney+ desde el 29 de marzo de 2024, por lo tanto, para ver el nuevo drama de fantasía solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.