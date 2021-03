Después de que la pandemia de coronavirus obligara a “New Amsterdam” a finalizar su anterior entrega a principios de abril de 2020, la serie de NBC regresó con su tercera temporada, que se centra en cómo el sistema de salud ha dejado atrás a los más vulnerables, y cómo Max y los otros médicos intentan ayudarlos a pesar de todas las consecuencias que esto trae a sus carreras.

El estreno de la tercera temporada de “New Amsterdam” puso a uno de los hospitales en grave peligro, revelando que el Dr. Vijay Kapoor contrajo COVID y todavía no está fuera de peligro. Con los músculos alrededor del corazón del médico devastados por el virus, Max pidió ayuda al mejor cirujano cardiovascular que conoce: el Dr. Floyd Reynolds, quien se había trasladado a un nuevo trabajo en San Francisco.

El showrunner David Schulner y el productor ejecutivo Peter Horton comentaron un poco sobre el capítulo 3 de esta temporada en una entrevista con TVLine, revelando que había sido un duro camino para volver a grabar los episodios luego de que se declarara la pandemia, pero al ser un drama médico, no podían ignorar el virus tanto en su narrativa como en sus grabaciones.

Los fans que estuvieron esperando el regreso de “New Amsterdam” quedaron consternados al saber que uno de los personajes principales había contraído la terrible enfermedad. Esto no habría sido posible sin la impecable actuación de sus actores, que sus seguidores han reconocido desde que se estrenó la primera parte. Conoce más sobre ellos en este artículo.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “NEW AMSTERDAM”?

Dr. Max Goodwin - Ryan Eggold

Ryan Eggold interpreta al rebelde director médico Dr. Max Goodwin en el exitoso drama de NBC “New Amsterdam”. Eggold también es conocido por muchos por su papel de Tom Keen en “The Blacklist”. Sus otros créditos televisivos incluyen la miniserie de A&E “Sons of Liberty”, “Dirt” de FX y “Entourage” de HBO.

Eggold recientemente se puso detrás de la cámara para escribir, dirigir, producir y componer la película “Literally, Right Before Aaron”, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca y se basó originalmente en el galardonado cortometraje homónimo de 2011 de Eggold. En la pantalla grande, Eggold jugó un papel secundario en la premiada “BlacKKKlansman” de Spike Lee.

Otros créditos cinematográficos incluyen “Lovesong” de So Yong Kim, junto a Riley Keough y Jena Malone; “Fathers & Daughters” de Gabriele Muccino, junto a Amanda Seyfried y Aaron Paul; “El club de madres solteras” de Tyler Perry y “Lucky Them” de Megan Griffiths, junto a Toni Collette y Thomas Haden Church.

Nacido y criado en el sur de California, Eggold se graduó del programa de teatro de la USC. Cuando no está actuando, toca en su banda como músico y cantante. Está buscando centrar su atención en escribir y dirigir más contenido en un futuro cercano tanto en el cine como en la televisión.

Dra. Helen Sharpe - Freema Agyeman

Freema Agyeman interpreta a la Dra. Helen Sharpe en el nuevo drama de NBC “New Amsterdam”. Agyeman es mejor conocida por papeles importantes en “Doctor Who”, “The Carrie Diaries” y el éxito de culto de Netflix “Sense8”. Nacida en Londres, también ha protagonizado “Law & Order: UK”, “Survivors” y “Little Dorrit” de BBC1.

Otros créditos televisivos de Agyeman incluyen el papel principal en la película para televisión de Sky “Rubenesque”, “Old Jack’s Boat” de CBBC, “Torchwood” de BBC2, “Survivors” de BBC1, “The Bill” de ITV, “Silent Witness” y “Casualty” de la BBC, “The Bill” y “Crossroads” y “Mile High” de Sky One.

En la pantalla grande, Agyeman ha aparecido en las películas independientes británicas “Rulers and Dealers”, “North v South” y el debut como director de Jason Flemyng, “Eat Locals”. En su tiempo libre, Agyeman disfruta practicando yoga y actualmente reside en Londres.

Dra. Lauren Bloom - Janet Montgomery

Janet Montgomery interpreta a la Dra. Lauren Bloom en el nuevo drama médico de NBC “New Amsterdam”. Montgomery aparecerá en el nuevo proyecto de Amazon del creador de “Mad Men”, Matthew Weiner, “The Romanoffs”, una serie de antología centrada en personas que creen que son los descendientes modernos de la familia Romanov.

En la pantalla grande, pronto coprotagonizará junto a Megan Fox y Josh Duhamel la película familiar “Think Like a Dog”. Montgomery interpretó a la hermosa, despiadada y vulnerable Mary Sibley en la primera serie con guión original de WGN, “Salem”, protagonizada junto a Lucy Lawless y Shane West. El año pasado, fue vista en la película de ciencia ficción “El espacio entre nosotros”, junto a Gary Oldman y Carla Gugino.

Montgomery, una bailarina entrenada, protagonizó junto a Natalie Portman el thriller psíquico de Darren Aronofsky, nominado al Oscar en 2010, “Black Swan”. Otras películas en su currículum incluyen “Our Idiot Brother”, “The Hills Run Red”, “Wrong Turn Trilogy”, “Amateur Night” y “Happily Ever After”. Montgomery nació y se crió en el Reino Unido. Actualmente divide su tiempo entre ese lugar y Los Ángeles.

Dr. Floyd Reynolds - Jocko Sims

Jocko Sims interpreta al Dr. Floyd Reynolds en el drama de NBC “New Amsterdam”. Sims es un actor, escritor y productor que ha tenido papeles en numerosos proyectos de cine y televisión, incluidos “Dreamgirls”, “Jarhead” y el éxito de taquilla del verano de 2014 “Dawn of the Planet of the Apes”.

Para su primera serie, Sims tuvo un papel coprotagonista en la serie original de Starz “Crash”. Durante los últimos cinco años, ha interpretado al teniente Carlton Burk en el éxito de la cadena TNT “The Last Ship”, que actualmente se encuentra en su última temporada. Mientras estaba en una pausa de “The Last Ship”, Sims interpretó a Robert Franklin en la segunda temporada de Showtime de “Masters of Sex”.

Como escritor y productor, Sims está desarrollando actualmente una película de comedia con los productores Jamie Neese y Jason Neese y también tiene varias series de televisión en desarrollo. Sus pasatiempos incluyen producir música y dirigir artistas musicales, y le encanta cocinar, como lo demostró durante sus apariciones en “Home and Family” y “Steve”. Originario de Texas, Sims se graduó de UCLA con una licenciatura en teatro. Actualmente reside en Los Ángeles.

Dr. Iggy Frome - Tyler Labine

Tyler Labine interpreta al Dr. Iggy Frome en el nuevo drama de NBC “New Amsterdam”. Además de aparecer recientemente como la estrella de la serie de comedia de Lionsgate “Deadbeat” para Hulu, en la que se desempeñó como productor, también actuó en “Sons of Tucson” de Fox y ha sido una serie habitual en “Animal Practice” de NBC, CBS. “Mad Love” y “Reaper” de CW. También es la voz de Hunk en la serie de animación de DreamWorks “Voltron” en Netflix.

Labine terminó recientemente la producción en Sudáfrica del largometraje de Sony “Escape Room”. Actualmente se le puede ver en la temporada 2 de “Dirk Gently’s Holistic Detective Agency” de BBC America, donde protagoniza junto a Elijah Wood y Samuel Barnett como Sherlock Hobbs, el sheriff de una pequeña ciudad demasiado entusiasta.

Dr. Vijay Kapoor - Anupam Kher

Anupam Kher actualmente interpreta al Dr. Vijay Kapoor en el drama de NBC “New Amsterdam”. Kher es uno de los actores más destacados de la India. Ha aparecido en más de 100 obras de teatro y ha aparecido en más de 500 películas. Además del cine hindi, su currículum incluye muchas películas internacionales aclamadas, como “Bend It Like Beckham”, nominada al Globo de Oro, “Lust”, ganadora del León de Oro del Festival de Cine de Venecia y “Lust”, de David O. Russell, nominada al Oscar.

Kher tiene un seguimiento internacional masivo, con más de 12,5 millones de seguidores en Twitter y más de 1,6 millones de seguidores en Instagram. Kher está casado con la actriz y actual miembro del parlamento indio Kirron Kher, y reside en Mumbai, India.