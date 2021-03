Después de que la anterior entrega de “New Amsterdam” fuera afectada por la crisis sanitaria mundial, el drama médico de NBC estrena su tercera temporada que promete abordar el tema de la pandemia de coronavirus, incluso unos de los personajes contraerá la enfermedad en los primeros capítulos.

Los nuevos episodios también mostrarán a Max Goodwin (Ryan Eggold) y al resto del personal enfrentando complicaciones profesionales y personales. Asimos, evidenciarán cómo el sistema de salud deja atrás a los más vulnerables y cómo los protagonistas intentan ayudarlos.

Según Eggold, las historias serán esperanzadoras. “Yo creo que el programa siempre ha venido de un lugar de esperanza. Creo que [estaremos] enfocándonos obviamente en los pacientes, pero también en los trabajadores de la salud y los esfuerzos que ha sido y sigue siendo... Creo que comenzaremos en un lugar para reflexionar sobre el viaje loco por el que todos hemos pasado”, dijo en una entrevista con la estación afiliada de NBC en Chicago.

¿Qué pasará entre Max y Sharpe en la tercera temporada de "New Amsterdam"? (Foto: NBC)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 3 DE “NEW AMSTERDAM”?

‘The New Normal’ (3x01), primer capítulo de la tercera temporada de “New Amsterdam” se estrenará el martes 2 de marzo de 2021 a las 10:00 pm. en NBC.

Hasta el momento ni la cadena estadounidense ni Netflix han anunciado la fecha de estreno de la nueva entrega en la plataforma streaming, pero en el mejor de los casos podría llegar tras su emisión original en USA, y en el peor de los escenarios, los fans tendrá que esperar hasta el 2022.

Aunque lo más probable es que llegue primero a Amazon Prime Video.

Las dos primeras temporadas de “New Amsterdam” están disponibles en Netflix desde el 15 de febrero de 2021.

La tercera temporada de “New Amsterdam” se estrena este martes 2 de marzo de 2021 (Foto: NBC)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “NEW AMSTERDAM”?

De acuerdo con la sinopsis oficial que NBC compartió, “cuando el Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold) se hizo cargo de New Amsterdam, hizo una pregunta simple y revolucionaria: ‘¿Cómo puedo ayudar?’ En la temporada 3, Max y su equipo se enfrentan a la abrumadora tarea de mantener ese optimismo mientras se enfrentan a una pandemia que expuso las enormes desigualdades en nuestra atención médica. Max ya no se contenta con arreglar un sistema roto. Está decidido a derribarlo y construir algo mejor”.

Además, el showrunner David Schulner reveló a TVLine que “uno de nuestros personajes contrae COVID-19 al comienzo de la temporada. En la vida real, todos hemos conocido a personas cercanas a nosotros afectadas por este virus, así que sabíamos que nuestros personajes tenían que pasar por lo mismo”.

“Tratamos de contar nuestras historias a un ritmo vertiginoso, lo que permite que los momentos más tranquilos se sientan ganados”, dijo Schulner. “Las escenas de las azoteas de Max y Sharpe son un ejemplo perfecto de eso. Existen para que los personajes, y la audiencia, recuperen el aliento. Para cuando Max y Sharpe llegan al techo, están agotados por los eventos del día y se vuelven más vulnerables debido a ellos. Se han ganado su quietud. Y sus confesiones”.

El showrunner también compartió este dato provocativo: “La pandemia ha obligado a todos nuestros personajes a reevaluar sus vidas. Y uno de ellos dejará New Amsterdam para siempre”.