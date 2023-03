Después de casi tres años de espera, la segunda temporada “Next in Fashion”, reality show de Netflix, finalmente se estrenó el 3 de marzo de 2023 en la popular plataforma de streaming. La nueva entrega del programa reúne a varios diseñadores para crear estilos visionarios que funcionen para todos en esta competencia cuenta con 10 episodios.

El diseñador de moda Tan France y la modelo Gigi Hadid, quien reemplaza a Alexa Chung, siguen a diseñadores de todo el mundo mientras compiten por la oportunidad de ganar 250,000 dólares y presentar una colección en el sitio minorista de moda de lujo Net-a-Porter.

Algunos de los jueces invitados de la temporada 2 de “Next in Fashion” son Donatella Versace, Isabel Marant, Balmain Olivier Rousteing, Jennifer Hyman, Bella Hadid, Hailey Bieber, Emma Chamberlain, Ashley Park, Helena Christensen y Candice Swanepoel.

Pero, ¿quiénes son los concursantes de los nuevos episodios del reality de moda de Netflix?

LISTA DE CONCURSANTES DE LA TEMPORADA 2 DE “NEXT IN FASHION”

1. Amari Carter

De acuerdo con la descripción de Netflix, Amari proviene de un pequeño suburbio a las afueras de Atlanta y siempre ha visto la moda como un medio de autodescubrimiento. Mientras crecía utilizó “la ropa como una forma de crear un alter ego para sentirse sexy y poderosa”.

La graduada del London College of Fashion “presenta diseños monocromáticos y minimalistas con detalles de lencería para lograr un equilibrio entre la sensualidad y la fuerza”.

Amari Carter es una de las concursantes de la temporada 2 de "Next in Fashion" (Foto: Netflix)

2. Bao Tranchi

Bao cuenta con clientes como Jennifer Lopez, Nicki Minaj y Laverne Cox, y trabajó extensamente como diseñadora de vestuario en películas como “Charlie’s Angels” y “The Greatest Beer Run Ever”. El hilo común a través de sus diseños es un “amor y pasión absolutos por el cuerpo de la mujer”.

Bao Tranchi es una de las concursantes de la temporada 2 de "Next in Fashion" (Foto: Netflix)

3. Courtney Smith

Desde muy joven, el sentido del estilo de Courtney fue “formado por las mujeres negras seguras y expresivas” que la criaron y rodearon en el Bronx. También le enseñaron a “amar y tener autoridad sobre [su] cuerpo”, y es lo que quiere que la gente se sienta cuando utiliza sus prendas.

Courtney Smith es una de las concursantes de la temporada 2 de "Next in Fashion" (Foto: Netflix)

4. Danny Godoy

Danny nació en Inglewood, California, tiene padres inmigrantes mexicanos, y desarrolló un sentido del estilo temprano en su vida como “una de las muchas maneras de mostrar [su] lado creativo”. Godoy ha diseñado atuendos para algunos de los mejores talentos drag del mundo, incluidos Naomi Smalls, Kim Chi, Bob the Drag Queen, Raven y Monét X Change.

Danny Godoy es uno de los concursantes de la temporada 2 de "Next in Fashion" (Foto: Netflix)

5. Deontré Hancock

Deontré es un diseñador autodidacta de Washington que “inspirado por la ciudad que lo rodeaba, desarrolló una temprana afinidad por la ropa de calle, a partir de las tendencias de la moda en el área circundante”. Hancock “ha ganado seguidores por sus estilos exagerados de ropa masculina, especialmente sus característicos abrigos acolchados”.

6. Desyrée Nicole

Desyrée Nicole abandonó el baloncesto por la moda. La diseñadora autodidacta lanzó su marca Todd Patrick, que lleva el nombre de su hermano pequeño. Debido a su enfoque en la textura y las siluetas relajadas, sus diseños se han convertido en los favoritos entre los atletas profesionales.

Desyrée Nicole es una de las concursantes de la temporada 2 de "Next in Fashion" (Foto: Netflix)

7. Eliana Batsakis

Eliana es una de las concursantes de la segunda temporada de “Next in Fashion”. La diseñadora de Cincinnati se inspira en las vidas imaginadas de las personas que usan su ropa y es conocida por sus prendas atrevidas y voluminosas.

8. James Ford

James mezcla su amor por el atletismo y la ropa formal. Como ex atleta de cuatro deportes, se inspira en las “siluetas, paletas de colores, técnicas de construcción y practicidad” de la ropa deportiva para informar su enfoque de los trajes, “uniendo dicotomías” de los dos con cada puntada. Su prenda favorita actual es su Utility Grandma Vest porque combina “dos cosas que no van juntas”.

9. Megan O’cain

Los diseños de Megan, creadora de Brooklyn y graduada de la Escuela de Diseño Parsons, “toman la nostalgia de la primera infancia y las técnicas de costura de los años 60 para crear nuevas siluetas exageradas”.

Megan O’Cain es una de las concursantes de la temporada 2 de "Next in Fashion" (Foto: Netflix)

10. Nigel Javier

El diseñador de Atlanta, Nigel, creó prendas únicas que se han convertido en las favoritas entre algunos de los nombres más importantes de la música. “Como exjugador de fútbol de la escuela secundaria que eligió la moda en lugar de una carrera en los deportes, ‘adaptarse y observar todas las diferentes culturas lo ha hecho versátil y de mente abierta’”.

11. Qaysean Williams

“La moda fue precisamente lo que me dio una voz”, señaló Williams, diseñador de Nueva Jersey. “Me hizo sentir que era lo suficientemente digna, lo suficientemente poderosa, lo suficientemente hermosa, me dio una razón para amarme por ser yo”. Qaysean lanzó su propia marca, Manikin.

12. Usama Ishtay

Usama fue criado en Venezuela en un hogar de inmigrantes sirios, fue propietario de una tienda de ropa y tras mudarse a Los Ángeles en 2015, comenzó a estudiar diseño de moda, para más tarde lanzar su propia empresa. “Su prenda insignia es un vestido azul con cordones que diseñó para la rapera Eve”.