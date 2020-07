Amanda Kloots, la viuda del actor Nick Cordero, emocionó a sus seguidores al hablar de la reacción que tuvo su bebé Elvis al ver un video de su papá. Además, mostró el final de una carta que Cordero escribió antes de fallecer y está dedicado a su hijo, quien solo tiene un año de edad.

“Tengo que contarles esto que pasó, qué monada. No lo pude grabar porque fue algo inesperado. Estaba mostrando videos del celular de Nick al bebé y salió uno en el que salía mi esposo”, contó Kloots en sus historias de Instagram. “De pronto, el bebé se lanzó a besar el teléfono y trataba de apretar el botón de play para verlo de nuevo. Lo puse varias veces y el bebé acercaba sus carita una y otra vez para besar a su papá”, comentó Kloots al intentar ocultar las lágrimas.

“Mi corazón se derrumbó, pero a la vez me hizo sentir tan bien saber que (Elvis) sabía quien era y eso que habían pasado tres meses desde que lo vio. ¡Sabía que era su papá!”, señaló emocionada.

Del mismo modo, la bailarina mostró una parte de la carta que dejó Cordero a su bebé. “La vida no es perfecta, nunca entenderemos por qué suceden las cosas, aprende las lecciones, sigue adelante y encuentra la belleza”, se lee al final de la imagen que subió a sus redes sociales.

Nick Cordero dejó una carta a su bebé. (Instagram: Amanda Kloots).

Kloots de 38 años también relató cómo está pasando este difícil momento. “Vivir un duelo es algo tan extraño. Pasan los días y te preguntas: ‘¿estoy permitiéndome vivir mi dolor? ¿Estoy entendiendo lo que acaba de pasar?¿Estoy recociendo lo sucedido en estos últimos tres meses?‘. Empiezo a cuestionarme todo, por qué mis días se sienten tan ocupados si tengo tanto que digerir todavía... No me doy cuenta hasta que llega la hora de dormir, ahí es cuando me pega”, reveló.

“No sé si hay una respuesta correcta que nos diga cómo atravesar un duelo, todos lo vivimos de forma diferente, la tristeza te pega de pronto. Es duro, muy duro”, concluyó.

Nick Cordero falleció el pasado 5 de julio tras una larga batalla contra el coronavirus. Tres meses antes de su muerte lo internaron por complicaciones con los medicamentos y tuvieron que amputarle la pierna derecha. Además, se conoció que Cordero necesitaba de un trasplante doble de pulmón por el daño que el virus le causó.

