Maki González, integrante del reality “Guerreros 2020”, acusó a Nicola Porcella de haberla empujado en la reciente edición del programa, específicamente el martes 11 de agosto. Esta situación generó distintas reacciones por parte del elenco y sobre todo de Tania Rincón, conductora del espacio televisivo, quien salió en defensa de la modelo.

Tras esta polémica, la producción del reality decidió revisar las imágenes y se corroboró que dicha acusación contra Nicola Porcella era falsa.

De tal manera que la productora Magda Rodríguez realizó una transmisión en vivo a través del Instagram oficial de “Guerreros 2020″ para ofrecerle disculpas públicas a Nicola Porcella.

Nicola Porcella fue acusado de empujar a compañera en "Guerreros 2020". (Video: @guerreros2020mx)

Pese a los esfuerzos de la producción por tranquilizar la indignación de Porcella, el competidor lloró en dicha transmisión en vivo y señaló que tiene intenciones de regresar a Perú .

“Yo solo quería que vean (las imágenes), yo tengo una familia. No tengo ganas de hablar. Me quiero ir a mi país. Esto no es justo para mí. Vine acá a ganarme un lugar y no es justo que me acusen de algo que no he hecho. Me parece súper injusto”, sentenció Nicola Porcella.

Ante esto, la conductora de “Guerreros 2020″, Tania Rincón, también se refirió al tema y se retractó respecto a su opinión sobre Porcella.

“Me asusté, me alarmé y dije que este tipo de actos no iban a ser permitidos. Te ofrezco sinceramente una disculpa porque tendríamos que haberlo revisado… No es justo para ti, te estás ganando a tu gente, empezando una carrera en México y no es justo que inicies así. Y si hay algo que pueda hacer para resarcir este daño, me voy a encargar de hacerlo más que público”, dijo Rincón.

