Nadie puede dudar del gran ascenso actoral que viene teniendo Paco León dentro de la industria en los últimos años. Y es que, además de aparecer en la nueva cinta “Mari (dos)”, el ibérico logró trabajar palmo a palmo con Nicolas Cage, una de las estrellas más sobresalientes de todo Hollywood. ¿Qué crees que le haya dicho?

El jueves 2 de marzo, el programa español “El Hormiguero” presentó como invitados a los geniales Paco León y Ernesto Alterio, dos de los talentos de la actuación más destacados de los últimos años, para promocionar “Mari (dos)”, la nueva película que será estrenada en los cines españoles la próxima semana.

En tal sentido, ambas promesas del cine moderno revelaron detalles de lo que fue trabajar juntos por primera vez en esta cinta que narra la vida de dos hombres que descubren que tienen a la misma mujer en común.

Paco León y Ernesto Alterio se presentaron el jueves 2 de marzo en "El Hormiguero" (Foto: Antena 3)

Aunque evitaron dar spoilers de por medio, León y Alterio indicaron que el trabajo final del largometraje los dejó más que satisfechos, pues durante las grabaciones aprovecharon el tiempo para intercambiar pistas musicales y dialogar acerca de sus metas personales.

PACO LEÓN Y SU EXPERIENCIA CON NICOLAS CAGE

Durante la emisión de “El Hormiguero”, Motos no dudó en preguntarle a Paco León por su aventura hollywoodense y, en especial, su interacción con Nicolas Cage al interpretar al villano y traficante de armas en “El insoportable peso de un talento descomunal”.

En esa línea, León reveló que tuvo varios desafíos pendientes de por medio, pues la falta del idioma inglés y la poca experiencia de conducción le jugaron una mala pasada ya que su personaje tenía que maniobrar un automóvil en una de las escenas del filme.

“Debe ser que miento muy bien, finjo. En Mari(dos) también tenía que conducir. Y allí tenía que disparar, hablar en inglés y hacerme el chungo. Dio el pego… Yo me lo pasé muy bien”, sostuvo Paco con humor.

Pero además de reconocer la falta de experiencia en tales escenas, el histrión de 48 años reconoció que Nicolas Cage le brindó un consejo para pasar inadvertido al momento de la acción en las películas.

“Yo no estaba acostumbrado, así que me daba miedo, hacía gestos con la cara…”, inició contando Paco León. “Cuando usaba un arma y disparaba, yo cerraba los ojos porque me daba miedo. Cage me dijo que cerrara los ojos de antemano, así ya no se te cierra. Cuando las hiciera entrecerrara solo un poco los ojos para que no se me cerraran del todo al disparar”.

Sin lugar a dudas, Cage es un grande dentro y fuera del cine. ¡A poner en práctica ese consejo, Paco!