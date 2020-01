La famosa youtuber Nikkie de Jager, más conocida como NikkieTutorials, publicó en sus redes sociales un mensaje muy personal que sorprendió a sus más de 12 millones de seguidores. En el video titulado “I am coming out” (Yo salgo del clóset, en español), que dura poco más de 17 minutos, revela que es una mujer transgénero, y aunque ella quería dar a conocer esta noticia más adelante y el momento que eligiera, no pudo hacerlo porque un grupo de personas, de quienes prefiere no revelar su identidad, comenzaron a chantajearla con difundir la verdad. “Deseaba hacerlo bajo mis propias condiciones, pero la oportunidad me fue arrebatada”, dijo.

“Se siente bien al fin hacerlo. Se siente bien dejar ir y ser libre. Cuando era más joven, nací en el cuerpo equivocado, lo cual significa que soy transgénero. Es muy surreal decir esto. Grabar este video asusta, pero es muy liberador. Quería decirlo desde hace mucho, pero nunca encontraba el momento”, señaló en su canal de Youtube la joven de 25 años.

Tras hacer la revelación, manifestó que en ella o en su canal nada ha cambiado y siempre será la misma, por lo que continuará con lo que más le apasiona. “Mi pasión número uno es el maquillaje, el poder de transformarme. Y chico, he tenido una transformación, ¿eh? (…). Sigo siendo yo, sigo siendo Nikke. Lo último que quiero en mi vida es que ya no confíen en mí o me vean con otros ojos o que me miren de diferente manera o piensen que he cambiado”.

Asimismo, indicó que con su mensaje busca inspirar a las personas que se sienten inseguras de revelar quiénes son, que se sienten fuera de lugar o que no son comprendidas. “Espero que mi historia inspire a otros a hacer lo mismo”.

A continuación, te damos a conocer la historia de la famosa youtuber de maquillaje, quien tras revelar su identidad ha sido aplaudida por la gente.

¿DESDE CUÁNDO SE SINTIÓ MUJER?

Nikkie contó que desde que tenía 6 años supo que quería ser mujer, edad que prefería vestirse como tal. Asimismo, dijo que su proceso de transición concluyó a los 19 años.

Sin embargo, mientras todo esto ocurría, a los 14 años comenzó a publicar videos en Youtube, edad en la que comenzó a tomar hormonas y tapones de crecimiento para ser una auténtica dama. La youtuber dijo que parte de su proceso quedo registrado en su canal.

APOYO DE SU FAMILIA

Cuando la bloguera era pequeña y sabía que no quería estar en el cuerpo de un varón, se lo contó a su mamá, quien sin dudarlos la apoyó. “Mi madre siempre me aceptó. Eso es todo lo que necesita un niño: un padre que entienda, escuche y respete”, dijo entre lágrimas en su video.

La muchacha dijo que el respaldo de su progenitora la hizo sentirse más segura y orgullosa de su historia. “Al crecer, creo que la cosa número uno por la que estoy más agradecida es mi madre. Te amo, mamá. Ella ha estado allí para mí desde el primer día (…). Ya no tengo que guardarme nada. No más secretos. Mi relación con ustedes va a ser más abierta de lo que ha sido jamás”.

Nikkie comenzó a subir videos a YouTube en 2008, después de ver The Hills de MTV mientras estaba delicada y se inspiró por el maquillaje de Lauren Conrad (Foto: Instagram)

ENCONTRÓ EL AMOR

Nikkie aseguró que para alcanzar el éxito, además del apoyo de su mamá, tuvo el total respaldo de su pareja Dylan, con quien se comprometió.

“Es realmente el hombre más amable de mi vida. Nuestra relación creció tan rápido (…). Realmente espero que las personas que están viendo esto respeten nuestra relación, que podamos manejarla en privado”, manifestó.

YOUTUBER DE MAQUILLAJE

NikkieTutorials es una de las youtubers más exitosas de esta red social de videos. En total tiene 12.5 milloes de seguidores y suma billones de reproducciones.

Ella empezó a subir tutoriales de maquillaje desde el 2008, cuando tenía 14 años, luego de ver “The Hills”, de MTV, mientras estaba enfermo e inspirado por el maquillaje de Lauren Conrad. Tras ello, comenzó a buscar en Youtube tutoriales para recrear el aspecto, y se inspiró para comenzar a crear el suyo.

Después de subir videos durante unos dos años, se matriculó en cursos de maquillaje en B Academy en Amsterdam. Luego firmó con la Agencia Colourfool en 2011 y comenzó a trabajar como maquilladora profesional. En otoño de 2013, se convirtió en el artista de maquillaje de la cabeza RTL5 s'. A inicios de 2014 decide que es momento de trabajar de manera independiente.

Saltó a la fama en 2015 con su video “The Power of Makeup”, luego que este se hiciera viral al tener 40 millones de visitas.

La revista Forbes nombró a De Jager como uno de los diez mejores “influencers” de belleza en 2017. Ese mismo año, también ganó el premio por “YouTube Guru” en los Shorty Awards y el premio por “Choice Fashion / Beauty Web Star” en Los Teen Choice Awards.

La joven de 25 años encntró en su madre el apoyo que necesitaba (Foto: Instagram)

