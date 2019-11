La mexicana Ninel Conde ha dado que hablar toda la semana. Ya sea por lo que comenta o por sus sensuales fotos, ella sabe perfectamente cómo llamar la atención de sus incondicionales seguidores que la tienen como la preferida en Instagram. Esta vez, una colección de imágenes ha motivado que más de uno le regale un ‘me gusta’, pues no solo se ha mostrado en bikini o con lencería echada en su cama, sino que hasta posó junto al cantante Sebastián Yatra.

El ‘Bombón Asesino’ lució su diminuta cintura con un bikini blanco que también permitió ver lo marcado que está su abdomen. El fondo elegido fue nada menos que la playa y el mensaje dejó en evidencia que no hay mejor plan que disfrutar del sol para alejarse de la rutina diaria.

“Alistando detalles para disfrutar de este fin largo. ¿Ustedes qué planes tienen #condefans? ¿Listos para relajarse? #singer #happy“, escribió la mexicana en su cuenta de Instagram .

Esta no fue la única publicación sensual de Ninel Conde , pues horas antes se mostró en lencería y posando desde la comodidad de su cama. Con la imagen, que rápidamente robó más de un suspiro, también aseguró que se vienen grandes sorpresas y que ya está trabajando en ellas junto a su equipo.

¿Colaboración con Sebastián Yatra o foto de amigos?

Otra de las razones por las que Ninel Conde ha estado en boca de todos estos últimos días es por la misteriosa fotografía junto al cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra. En esta aparecen de cuerpo entero y la belleza de ella es innegable; además, un vestido negro muy atrevido con transparencias y encaje la hace ver aún más sensual.

"Foto con este hombre tan talentoso @sebastianyatra. ¡Me encanta su música! ¡Que vengan más éxitos! Espero verte pronto", se lee en la dedicatoria de Instagram.

Esta publicación hizo que más de un seguidor reaccione preguntando si van a realizar alguna colaboración musical juntos o si solo se encontraron y decidieron inmortalizar el momento con una fotografía para el recuerdo.

Enfrentamiento con Niurka Marcos

La bailarina y actriz cubana Niurka Marcos siempre enciende la pradera con sus comentarios y esta vez no se quedó callada tras los arreglos en el rostro que se ha hecho Ninel Conde. Ella se mostró aterrorizada al ver el video donde se aprecia cómo colocan diversas inyecciones en su cutis.

“Ay María, no no. ¡Qué desagradable!, eso que yo acabo de ver, Dios me libre… es una invasión, es una agresión y una negación a lo que la vida te dio de manera natural. 40 años, una mujer joven", aseguró a las cámaras del programa ‘Hoy’ para luego llamarla “cara de calamar”.

