La relación entre Niurka Marcos y Bobby Larios fue una de las más polémicas de la década del 2000. Los artistas se encontraban trabajando en la novela " Velo de Novia”, donde Juan Osorio, el entonces esposo de la cubana, era el productor. Fue el mismo Osorio quien dio a conocer que Niurka mantenía un romance extramarital, aunque casi 20 años después de este suceso su versión se encuentra en tela de juicio.

En una reciente entrevista para el show mexicano “El minuto que cambió mi destino”, Larios contó los pasajes más secretos de su matrimonio con la vedette y cómo surgió la relación entre ambos. De esta forma, el actor desmintió lo que Juan Osorio expresó un día, además de contar cómo se vio afectado por el abuso de poder que ejerció el productor.

¿CÓMO INICIÓ LA RELACIÓN?

En 2003, Bobby Larios fue señalado por Osorio como el amante de Niurka, cuando ella aún era su esposa. El escándalo surgió durante las grabaciones de la novela, cuando los coprotagonistas estaban en el área de maquillaje. En ese momento, el productor ingresa con cámaras y los acusa, ocasionando que la cubana ejecute un plan.

Bobby señala que Niurka le pidió que le tomara la mano y mirándolo a los ojos le preguntó: “‘¿Aguantas?’”, a lo que este respondió de forma afirmativa y empezaron a fingir que eran pareja:

“Ahí ella empezó a hacer como si tuviéramos una relación nosotros para ir creciendo por todo escándalo. Fue fingido en el principio para darle seguimiento a lo que él quería”.

El actor también reveló que durante esa etapa no tuvieron intimidad y solo se mostraban juntos ante el público, hasta que se enamoraron y contrajeron matrimonio.

LOS ABUSOS DE JUAN OSORIO

Larios aprovechó las cámaras para también hablar sobre el supuesto abuso laboral y bullying que sufrió por parte del productor de la novela, incluso antes de iniciar el escándalo. De acuerdo a sus palabras, Osorio le habría llegado a cortar el cabello sin razón aparente y delante de sus colegas; así como le cerró varias puertas en cuanto a trabajo.

¿POR QUÉ SE DIVORCIÓ DE NIURKA MARCOS?

En febrero de 2004, los novios se dieron el sí en una boda a la que asistió más gente de lo esperado. El matrimonio de Bobby y Niurka se caracterizó por ser mediático, razón por la cual no duró más de un par de años. Incluso, el mexicano reveló que el cura que los unió era falso: “gracias a Dios que fue pirata esa boda”.

Esta etapa fue muy dura para Larios, quien no teme confesar lo mucho que sufrió:

“Fue una pesadilla todo lo que viví, todo lo que se me fue, todo lo que se me quitó, tú no sabes, la verdad. No se lo deseo a nadie ni se lo deseo a Juan tampoco”.

Si bien la presión mediática debilitó su relación, la gota que derramó el vaso fue una pelea que surgió en casa, entre los hijos de los actores.

“Hubo una discusión por los niños, entonces yo agarré a mi hijo y le dije: ‘¿Sabes qué...?’(el problema fue) con Emilio, pero era cosa de niñitos, que se peleaban, Niurka se molestó, entró gritando, se dijo, yo me molesté. No me gustó la forma de cómo era el trato... Yo tomé la decisión de decir: ‘Me voy, me largo’ porque ya no aguantaba, ya la presión era tanta dentro de esa relación que tomé la decisión de salirme y cuando me salí, nada más me fui con una maleta, mi coche y unas joyas que yo había comprado”, finalizó.