La plataforma de streaming de Netflix continúa sorprendiendo a sus miles de suscriptores con producciones que han tenido una gran aceptación del público. Una de estas películas es “Don’t Look Up” o también conocida como “No mires arriba” la cual es protagonizada por la actriz Jennifer Lawrence y el actor Leonardo DiCaprio.

La trama de esta interesante producción inicia luego que descubren que un cometa gigante impactará con la tierra dentro de seis meses. Todo esto se pondrá de aviso en la Casa Blanca; sin embargo, no tendrá la atención debida por parte de su presidenta, interpretada por Meryl Streep quien hará caso omiso.

Ante ello, son dos astrónomos quienes tendrán una batalla inusual para que todas las personas puedan ver el real peligro por el que atraviesa la tierra debido al cometa.

El filme “Don’t Look Up” o “No miren arriba” que ha sorprendido a todos en la plataforma de Netflix, es uno de los más vistos durante las últimas semanas y las actuaciones de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio han sido muy aplaudidas.

Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio y Rob Morgan encarnan al grupo de cientificos que descubren que un enorme cometa impactará contra la Tierra. (Foto: Niko Tavernise/Netflix).

EL FINAL EXPLICADO DE LA PELÍCULA “NO MIREN ARRIBA”

“Don’t Look Up” es una de película que ha sido considerada como la más popular en las últimas semanas.

En la película, el estudiante de posgrado en astronomía Kate Dibiasky halla el cometa mientras que su profesor, el Dr. Randall Mindy, confirma que la colisión del cuerpo celeste aún sigue en curso. Debido a ello, piden ayuda al gobierno de los Estados Unidos, para ello solicitan el apoyo del doctor Oglethorpe quien es el jefe de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria.

A pesar que se hacen muchos esfuerzos entre el doctor Mindy y Kate para advertir a la población, esto parece importarles poco a los responsables. Por otro lado, el presidente Orlean logra reunirse con un multimillonario tecnológico llamado Peter Isherwell.

Al analizar el cometa y a todos sus componentes que tienen un gran precio en el mercado, consideran organizar un plan que detendría al cometa; sin embargo, todo lo planeado fracasa.

Por otro lado, hay personas quienes niegan que el cometa causará un gran desastre en el planeta y estos seguidores son del presidente Orlean. Finalmente, el doctor Mindy, su familia, Kate y Yule se juntan para cenar mientras esperan la llegada del cometa a la tierra.

Don't Look Up es una de las películas más famosas de Netflix. (Foto: Niko Tavernise / Netflix)

Todo empieza a temblar, se ve destrucción y explosiones y la tierra es totalmente destruida.

Pero eso no es todo, pues, en la escena post-créditos, antes de que la película termine se ve al hijo del presidente Orlean y a Jason llamando a su madre, entre los escombros que ha destruido a la tierra.

Además, saca su teléfono e inicia a grabar todo lo que ocurre y a sus miles de seguidores les indica que es el último hombre en la tierra y les hace un pedido muy singular, que den “me gusta” y se “suscriban”, aunque con el planeta destruido nadie podrá ver el video.

SINOPSIS DE LA PELÍCULA “NO MIREN ARRIBA”

Dos astrónomos realizan una gira mediática para advertirle a la humanidad de un cometa mortal que está en rumbo de colisión con la Tierra. La respuesta del mundo: ¿Y?.

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA “NO MIREN ARRIBA”

Título original: “Don’t Look Up”.

Elenco: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep

Duración: 2 horas y 18 minutos

Clasificación: +16 años

Género: Drama/Comedia