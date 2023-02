La serie “Noche de chicas” llega al catálogo de Vix+ este viernes 24 de febrero. Así, el thriller creado por Sergio Cánovas y Javier Naya busca sorprender a los usuarios del servicio de streaming con su historia.

En la ficción, se narra el viaje de autodescubrimiento de cinco amigas que tienen la posibilidad de hacer justicia por mano propia. Lo cierto es que Lola planeó durante meses su venganza y ahora solo tiene dos opciones: o convence al resto de que miren hacia otro lado o para que se unan a su plan.

¿Quieres saber quiénes son los actores y personajes de “Noche de chicas”? A continuación, descubre quién es quién en la nueva serie de Vix+.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “NOCHES DE CHICAS”?

1. María León como Lola

Lola es quien desencadena la acción del relato. Ella se caracteriza por su carácter fuerte e introvertido. Carga las consecuencias de algunos traumas del pasado y, por ello, secuestra a tres hombres acusados de violar a una menor y que nunca fueron condenados.

Es interpretada por la actriz española María León, que tiene en su filmografía obras como “Carmina y amén”, “Allí abajo” y “La voz dormida”. A través de una entrevista para Reporte Indigo, confesó cuál era la principal motivación de su personaje.

“Creo que el motor principal es el dolor; en el caso de mi personaje, Lola, que ha sufrido y ha perdido lo suficiente durante su adolescencia, pensando y creyendo que ya no tiene nada más que perder, decide tomarse la justicia por su propia mano, desde el dolor, desde la ira y desde la violencia, cosa que también no lleva a ningún buen puerto, porque la violencia no tiene un buen fin”, manifestó.

María León interpreta a Lola en la serie "Noche de chicas" (Foto: Vix+)

2. Aislinn Derbez como Tess

Aislinn Derbez le da vida a Tess, una de las amigas de Lola que deberá decidir si se convertirá en justiciera. La actriz nacida en México es famosa por su participación en proyectos como “¿Qué culpa tiene el karma?”, “A la mala” y “La Casa de las Flores”.

Aislinn Derbez es una de las protagonistas de la serie "Noche de chicas" (Foto: Vix+)

3. Silvia Alonso como Laura

Silvia Alonso se pone en la piel de Laura, una guardia civil que respeta la ley y el orden, pero reconoce que el sistema de justicia falla muchas veces en atender casos de violencia de género. Por eso, apoya a sus amigas en su venganza.

“Laura tiene su culpa particular por algo que ha ocurrido en el pasado, pero el hecho de meterse en este embolado también hace que acabe purgando su culpa”, le dijo la actriz a Reporte Indigo. Previamente, la española ha trabajado en producciones como “Instinto”, “Hasta que la boda nos separe” y “Veneciafrenia”.

Silvia Alonso como Laura en la serie "Noche de chicas" (Foto: Vix+)

4. Leticia Dolera como Elena

En el relato, Elena es una actriz que ejerce de la figura materna de su hermana Kira. Según la artista que la interpreta, Leticia Dolera, ella siente un gran cargo de conciencia: “En el caso de mi personaje, que acaba ejerciendo de madre de su hermana, con toda la frustración y toda la culpa que eso le despierta, no es capaz de conectar con ella y de saber qué le pasó. Elena tendrá que soltar también esa culpa y a su hermana para seguir con su vida”, señaló a referido medio.

Entre los trabajos previos de Dolera, destacan los títulos “Vida perfecta”, “REC 3: Génesis” y “Requisitos para ser una persona normal”.

Leticia Dolera como Elena en la serie "Noche de chicas" (Foto: Vix+)

5. Paula Usero como Kira

Kira es la hermana menor de Elena y quien también forma parte del grupo de amigas de Lola. La intérprete que le da vida al personaje es Paula Usero, reconocida por los proyectos “Luimelia”, “Llenos de gracia” y “La boda de Rosa”.

Paula Usero como Kira en la serie "Noche de chicas" (Foto: Vix+)

Otros actores y personajes que forman parte del elenco de “Noches de chicas”:

Veki Velilla como una joven Lola

Eduardo Santos como Paco

César Mateo como Carlos

Iñigo Galiano como Luis

Jorge Silvestre como Dani

Rubén de Eguia como Mario

Mateo Franco como Diego

Lucía Alonso como una joven Elena

Javier Naya como el padre de Lola

Lucía de la Fuente como una joven Laura

Juan Carlos Martín como el juez Segarra

Zöe Millán como una joven Kira

Bernardo Alemany como el padre de Sophie

Perla Cerezo como una joven Tess

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “NOCHES DE CHICAS”