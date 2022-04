Los Ángeles Azules y Noelia se presentaron la noche del sábado 2 de abril en el Estadio Caliente de Tijuana en un show que ha dado que hablar, y no por el espectáculo, sino porque la cantante acusó a la banda de intentar sabotear su presentación.

Para la rubia cantante, fueron Los Ángeles Azules y su equipo de producción quienes tramaron para arruinar su presentación en la casa de los Xolos de la Liga MX aduciendo fallas técnicas.

Incluso, la intérprete de “Clávame tu amor” acusó que fue contratada para subir el aforo, pues la banda solo había vendido seis mil boletos, por lo que complotaron contra ella y pudieron causarle heridas graves.

NOELIA ACUSA A LOS ÁNGELES AZULES DE SABOTAJE

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de 42 años acusó que las presuntas fallas pusieron en riesgo su vida.

“Esto nunca me había pasado, había una luz que me cegaba y me pude haber muerto porque me iba a caer como más de siete pies abajo. Me la pasé de un lado para el otro buscando escucharme bien para dar un buen show”, aseguró.

Además, aseguró que quedó muy lastimada de una rodilla, pues se golpeó al intentar evitar caerse y acusó a la banda de violencia de género, pues atentaron contra su trabajo.

¿POR QUÉ LOS ÁNGELES AZULES HABRÍAN SABOTEADO A NOELIA?

Es la primera vez que la banda trabaja de la mano de la rubia cantante, por lo que no se registran rencillas o algún motivo que enfrente a ambas partes, y mucho menos que despierten las acusaciones.

Sin embargo, existen rumores entre usuarios en redes sociales que apuntan a que el boicot se debería a que la hija de Elías Mejía “El Doctor” se iba a presentar en el evento, pero que al final se cambió la cartelera por Noelia.