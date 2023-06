“Nos vemos en mi 19.ª vida” (“See You in My 19th Life” en inglés y “Yibeon Saengdo Jal Butakhae” en su idioma original) es la nueva apuesta coreana de Netflix. La serie de televisión que cuenta con la dirección de Lee Na-jung se basa en el webtoon del mismo nombre, considerado una de las mejores obras de Lee Hye.

Shin Hye-sun, Ahn Bo-hyun, Ha Yoon-kyung y Ahn Dong-goo son los protagonistas de la ficción que cuenta con un elenco conformado por actores como Park So-yi, Kim Si-a, Jung Hyun-joon, Ki So-yoo, Cha Chung-hwa, Kang Myung-joo y Kim Yoo-mi.

“Nos vemos en mi 19.ª vida” narra la historia de Ban Ji‑eum, una mujer que puede recordar todas sus vidas pasadas. Pero cuando su vida número 18 se ve abruptamente interrumpida, decide dedicar la próxima a recuperar un antiguo amor.

Ahn Bo-hyun como Mun Seo-ha y Shin Hye-sun, como Ban Ji-eum en la serie surcoreana "Nos vemos en mi 19.ª vida" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “NOS VEMOS EN MI 19.ª VIDA”?

“Nos vemos en mi 19.ª vida” cuenta con doce episodios que se emiten en el canal tvN desde el 17 de junio hasta el 23 de julio de 2023, y que también estará disponible en Netflix desde el 29 de junio.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULOS DE “NOS VEMOS EN MI 19.ª VIDA”

Capítulo 1: Felicidad, tristeza, lástima y alegría.

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 17 de junio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 29 de junio de 2023

Capítulo 2: El deseo de acabar lo que empezaste.

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 18 de junio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 29 de junio de 2023

Capítulo 3: La agonía de separarte de quien amas.

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 24 de junio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 29 de junio de 2023

Capítulo 4: La incapacidad de olvidar a quien extrañas.

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 25 de junio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 29 de junio de 2023

Capítulo 5:

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 1 de julio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 6 de julio de 2023

Capítulo 6:

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 2 de julio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 6 de julio de 2023

Capítulo 7:

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 8 de julio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 13 de julio de 2023

Capítulo 8:

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 9 de julio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 13 de julio de 2023

Capítulo 9:

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 15 de julio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 20 de julio de 2023

Capítulo 10:

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 16 de julio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 20 de julio de 2023

Capítulo 11:

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 22 de julio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 27 de julio de 2023

Capítulo 12:

Fecha de estreno en tvN (Corea del Sur): 23 de julio de 2023

Fecha de estreno en Netflix: 27 de julio de 2023

Shin Hye-sun como Ban Ji-eum en la serie surcoreana "Nos vemos en mi 19.ª vida" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “NOS VEMOS EN MI 19.ª VIDA”?

De acuerdo con la descripción oficial de “Nos vemos en mi 19.ª vida”, “Ban Ji Eum tiene una habilidad extraordinaria: puede recordar los momentos de todas sus vidas pasadas. Repitiendo su reencarnación durante casi mil años, Ban Ji Eum ha estado viviendo su vida con diligencia.

Después de que su vida anterior se ve interrumpida por un trágico accidente, se propone reconectarse con las personas de su vida pasada en la actual y decide encontrar a un hombre llamado Moon Seo Ha a quien conoció en su vida número 18. ¿Los recuerdos de su vida número 18 sabotearán el romance en su vida número 19? ¿O perdurará el amor a través de vidas diferentes?”