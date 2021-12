A un mes de la muerte de Octavio Ocaña, el caso sigue dando de qué hablar. Mientras las investigaciones siguen su curso, surge una nueva polémica donde se señala que Nerea Godínez, novia del fallecido intérprete, y su pequeño hijo Andrés, de cuatro años, fueron los herederos universales de la fortuna que dejó el actor que dio vida a Benito en Vecinos.

Dicho rumor surgió luego de que el youtuber Dael Quiroz, conductor del programa ‘Arguende TV’, afirmó que el actor de Televisa dejó un testamento “por si algo le sucedía”, palabras que llamaron mucho la atención de los usuarios.

Además de sus posesiones, Octavio Ocaña también contaba, supuestamente, con un seguro de vida, el cual también habría sido colocado a nombre de Nerea, quien fue pareja del actor hasta su último día de vida. En total, la familia de Nerea obtendría una cantidad cercana al USD 1 millón. La noticia se viralizó rápidamente y la joven salió a aclarar la situación.

Octavio Ocaña falleció el 29 de octubre de 2021 en México (Foto: Octavio Ocaña/Instagram)

¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS HEREDEROS DE OCTAVIO OCAÑA?

Luego de que se difundió el rumor que señala que Nerea Godínez y su pequeño hijo Andrés fueron los herederos universales de la fortuna de Octavio Ocaña, la novia del fallecido actor salió a desmentir esta información.

“No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no”, dijo Nerea Godínez al programa mexicano de televisión “De primera mano”.

“No sé de dónde sacan tantas cosas. No sé cómo la gente de lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno”, señaló.

Finalmente, Nerea Godínez agregó que ella se cansó de los ataques en su contra por lo que decidió alejarse de las redes sociales. Además, aclaró que la casa en donde vivía con el actor es su propiedad.

“No puedo hacer que todo el mundo me crea. Yo me quedo con la gente que me conoce, que es bastante, y saben quién soy y cómo soy y van a seguir hablando. La verdad ya me harté, ya me cansé, cada día es más difícil toda esta situación, pero prácticamente todo lo que dicen de mí es mentira: ni me puso casa, ni me puso departamento. La casa es mía, es rentada, pero es mía, yo estaba aquí desde antes”, agregó la joven.

La joven se defendió afirmando que “la empresa es familiar” y es “de toda la vida”: “Todo lo que tenía como cuentas de bancos ni siquiera está a mi nombre, eso lo tiene Bertha (Ocaña, hermana de Octavio). Yo no sé la gente de dónde saca tantas cosas”, finalizó.

Ante esta situación, la familia de Octavio Ocaña cómo es su actual relación con Nerea Godínez: “Es muy buena, acabo de hablar con ella”, dijo Octavio Pérez, papá del fallecido actor, al programa “De primera mano”.

En el mismo show mexicano fue entrevistada Bertha Ocaña, hermana del actor, quien respaldó todo lo que dijo Nerea Godínez: no existe tal herencia. “Absolutamente nada (dejó)”, dijo don Octavio, “ellos tenían una relación estable, ellos tenían su vida hecha”.

“¿A quién le cabe en la cabeza que un niño de 22 años iba ya a tener un testamento o iba ya a tener considerado el día en que se iba a morir e iba a tener planeado todo y una herencia y todo?”, señaló Bertha Ocaña.

La hermana de Octavio Ocaña dijo que era “realmente indignante” este tipo de especulaciones: “Como familia, aparte del duelo que estamos viviendo, todavía tenemos que soportar este tipo de calumnias, porque eso son: calumnias. Es algo indignante”, agregó.