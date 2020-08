Olinda Castañeda decidió mostrar las conversaciones que mantenía con su expareja Jackson Mora, quien hace unos días celebró siete meses de relación con la modelo Tilsa Lozano . Ambos se mostraron muy enamorados en mensajes que se dedicaron en redes sociales.

Castañeda presentó sus conversaciones en el programa “Magaly Tv, la firme”, donde enseñó como Mora sigue hablando con ella, pese a la relación que mantiene con la ex conductora de televisión. “Que abra más los ojitos, que tenga mucho ojo, que se dé cuenta, que no esté tanto de consejera, que vea primero su relación”, recomendó a Lozano.

Luego que la amiga de Shirley Arica mostrara sus conversaciones, Mora decidió llamar a Magaly Medina para explicar el contexto de sus conversaciones. El empresario negó que sus conversaciones con Castañeda sean sentimentales o tengan como finalidad coquetearle, sino que se trataría solo de negocios pendientes.

“Yo no converso con Olinda, solamente lo que ves en pantalla. Es totalmente falso (el que intente coquetearle)”, comentó vía telefónica. Esto sobre el comentario: “Estos kilitos te han sentado bien”, el cual mostró la modelo en el programa.

Sobre el “SOS” que le envió a la modelo, señaló que se trataba de sus negocios. “Es SOS de cualquier cosa: ‘me escribes por acá, para coordinar los negocios que estamos haciendo'”, agregó. Sin embargo, admitió que Tilsa Lozano no sabía que él se escribía con Castañeda. “No, no sabía porque bueno, no es una comunicación constante”, añadió.

