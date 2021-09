La telenovela turca que tiene cautivado al público con su conmovedora historia no es otra que “Ömer: Sueños robados”, o “Yarali Kuslar” en su idioma original. La producción estrenada en abril de 2019 cuenta la vida de un niño que fue criado por una familia diferente a la suya, después de que lo entregaron a un hombre llamado Durmus, quien tenía planeado venderlo, pero es encarcelado.

Los actores que protagonizan esta exitosa producción son Gizem Arıkan, Ali Yasin Özegemen, Emre Mete Sönmez, junto a un magnífico elenco conformado por Ayşen İnci, Özgür Özberk, Cemre Melis Çınar, Hasan Ballıktaş, Utku Çorbacı, Elif Erol, entre otras estrellas.

Precisamente, es la actriz Gizem Arıkan quien ha causado gran revuelo en los televidentes de todo el mundo, por interpretar un personaje tan noble como lo es Meryem Celik; por esta razón, te contamos diez datos que debes saber sobre la artista turca.

El drama otomano tiene en su elenco a estrellas como Can Yaman, Hande Erçel, Kerem Bürsin y Demet Özdemir (Foto: IMDB)

TIENE 26 AÑOS

La simpática actriz de frondoso cabello y ojos verdes, Gizem Arıkan, nació el 10 de febrero de 1994 en Estambul, Turquía. Actualmente tiene 26 años.

SU DEBUT EN LA ACTUACIÓN

Arıkan empezó una carrera en la actuación participando en la película “5 States of Love” en el 2016. Luego actuó en “Organic Love” y en la serie de televisión “Bir Deli Rüzgar”. En el 2019 tuvo su primer protagónico en “Ömer: Sueños robados”, y un año después interpretó el personaje de Didem en la serie “Bandit Does Not Rule the World”.

QUERÍA SER CANTANTE

Cuando era niña soñaba con ser cantante, pues siempre jugaba a ello; sin embargo, todo cambió cuando se dio cuenta que le gustaba imitar a las personas. Es así como sus padres decidieron inscribirla en cursos de teatro, donde empezó a formarse profesionalmente.

ADMIRA A SU PERSONAJE

En una entrevista, la joven actriz contó que le gustaría tener la tranquilidad de Meryem, el personaje que interpreta en “Ömer: Sueños robados”, y que además, deberían existir más personas en el mundo como ella.

Gizem Arikan interpreta a la joven Meryem (Foto: Stellar Yapım)

SU MÁS GRANDE SUEÑO

En lo que se refiere a su carrera, Gizem ha manifestado sus deseos de participar en una producción importante que pruebe su talento y le permita interpretar hasta tres personajes diferentes. Definitivamente, es una mujer de retos.

QUIERE EXPLORAR OTRAS FACETAS

Si bien tiene una apariencia dulce que combina a la perfección con los papeles que ha dado vida hasta el momento, la artista no quiere encasillarse en eso. Entre sus planes está probar nuevas facetas y, por qué no, interpretar a una villana.

LO QUE MOTIVÓ SU PARTICIPACIÓN EN LA TELENOVELA

La actriz ha confesado que uno de los factores que la motivó a aceptar ser la protagonista de la serie fue la relación que tiene su personaje con Omer, pues es un vínculo similar al que ha formado con su hermano en la vida real.

ACUMULA MILES DE SEGUIDORES

Es toda una estrella internacional. Su papel de Meryem la colocó en una vitrina que le ha servido para dar a conocer su nombre fuera de Turquía; una prueba de ellos son los seguidores en su cuenta de Instagram, donde ha formado una comunidad de casi 240 mil personas.

AMA LA NATURALEZA

A través de las redes sociales, la joven de 26 años ha compartido una serie de instantáneas que dejan en claro sus preferencias. Entre sus pasatiempos preferidos están conectar con la naturaleza, a través de una visita a la playa, o el estar en contacto con los animales.