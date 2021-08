La telenovela turca “Ömer: Sueños robados” (“Yaralı Kuşlar” en su idioma original) se ha convertido en una de las preferidas del público, ganando popularidad como “Mi hija” (“Kizim”) y “Mujer” (“Kadin”). La historia es protagonizada por el pequeño Emre Mete Sönmez, quien da vida al protagonista, así como Gizem Arıkan (Meryem) y Ali Yasin Özegemen (Levent).

“Yarali Kuslar” narra la historia de Ömer, un niño que fue criado por una familia que no es la suya tras haber sido entregado hace cinco años a Durmus, un hombre que planeaba venderlo, pero que es encarcelado. Cuando este va a prisión, su hija Meryem se hace cargo del menor a quien considera su “hermano adoptivo”. Poco sabe ella que en realidad Ömer es el hijo secuestrado de un adinerado hombre llamado Levent Metehanoglü, a quien conocerán inesperadamente.

¿QUÉ PASÓ CON LEVENT EN “ÖMER SUEÑOS ROBADOS”?

Todo el proceso se pone en marcha para que la hermana de Ömer se pueda ir lo antes posible. Mientras preparan el pasaporte y el visado, Levent se lleva a Meryem a un sitio más seguro, que resulta ser la cabaña donde ya se refugiaron cuando empezaban a florecer los sentimientos entre ellos. Meryem y Levent se ven obligados a pasar la noche juntos en la cabaña, después de que el dueño tuviese una urgencia. El empresario se mira la alianza, sabiendo que ese no es el final que quiere para su historia de amor con Meryem. Seguido sale de la cabaña dispuesto a deshacerse del anillo, pero no puede. El sentimiento de culpa y responsabilidad le ganan.

Meryem, al quedarse sola en la cabaña, recibe un nuevo mensaje: “Te lo advertí Meryem, te dije que te alejaras de Levent. Ahora vas a pagar por no haberme escuchado cuando te dije que no fueras a verle. Has perdido a Levent sin despedirte, ya no podrás verlo porque está bajo tierra”. ¿Qué ha pasado con el empresario?

Meryem recibe un aterrador mensaje sobre el destino de Levent… ( Foto: Divinity/ YouTube)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “ÖMER: SUEÑOS ROBADOS” EN DIVINITY?

La telenovela turca “Ömer: Sueños robados” estrena capítulos nuevos a través de la señal de Divinity, en España. La producción otomana, de esta manera, se emite de lunes a viernes en el horario de las 21:50 horas, de acuerdo a la parrilla televisiva.

En el último episodio, los televidentes vieron que Bahadir le dio un ultimátum a Levent para que pongan en buen recaudo a Meryem. “Debería irse a Italia, lo voy a organizar todo”, le dice a su hermano, porque la joven corre peligro tras ser amenazada de muerte.