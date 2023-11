Blaximental, reconocido rapero y freestyler que creó uno de sus proyectos más representativos durante la pandemia del COVID-19: One Sesh, volvió este año con el apoyo de Hype e Inca Kola para una segunda temporada con más invitados, nuevas combinaciones de ritmos y más colaboraciones del género urbano.

Durante la primera temporada, el video más escuchado fue el One Sesh 2, donde Blaximental cantó junto a Jota, actual campeón nacional y tricampeón de Red Bull Batalla, y Raper One, el fundador de Radikal People que poco tiempo después fallecería dejando un enorme legado para la escena y una sesión que hasta el día de hoy se sigue escuchando.

Con el auspicio de Inca Kola y el apoyo de Hype con la difusión, los One Sesh regresaron con una segunda temporada que ya cuenta con miles de visitas online, convirtiéndose en los nuevos temas favoritos de muchos con participación de Terco92, General Wayno, Yamal, Emoneybagg, Jota Benz, Lateral, Sergi, entre otros.

BLAXIMENTAL, MILENA WARTHON Y RENATA FLORES EN EL ONE SESH 5 (Temporada 2)

Este quinto One Sesh de la segunda temporada tiene como principales exponentes a Milena Warthon y Renata Flores junto a Blaximental. Milena es una cantante de pop andino que se ha hecho muy popular en los últimos años por sus poderosos temas como “Warmisitay”, formando parte de la lista de las 50 mujeres más poderosas del Perú. Además, ella ganó la Gaviota de Plata en la edición 62 del Festival de Viña del Mar 2023 en Chile.

“Estoy súper feliz por la experiencia. Realmente creo que me está haciendo salir bastante de mi zona de confort, es la primera vez que yo trabajo sobre un beat ya hecho. Normalmente compongo una canción, es un proceso creativo totalmente distinto, pero me encanta salir de mi zona de confort, me han hecho hasta rapear un poquito y nada, hemos hecho toda la letra ahorita y está chévere también porque ha sido un tiempo récord”, comentó Milena sobre este One Sesh.

Ella se presentará el próximo 8 de diciembre en una obra llamada “Lamentos: Todas las Pieles”, que incluirá un espectáculo de danza, teatro y voz con el apoyo de UPC Cultural en la cúpula de las artes en Santiago de Surco.

Por su parte, Renata Flores también es una cantante y rapera peruana que fusiona la música andina con trap, hip hop y ritmos de diferentes partes del país. Ella también fue incluída en la lista de Forbes de las 50 mujeres más poderosas del Perú y es actualmente embajadora de Inca Kola.

“La industria musical aquí en Perú es muy diversa, me encanta porque cada uno tiene raíces diferentes, tiene estilos diferentes, tiene inspiraciones de muchos artistas peruanos. Muchos hacemos fusión y eso me encanta. Y pues en esta sesión vamos a escuchar esa fusión increíble que tenemos en nuestro Perú. Y sí, yo creo que cada vez más estamos creciendo, estamos sembrando para luego cosechar. Eso es lo que siempre digo y pues sí, estamos viendo resultados muy buenos”, comentó Renata Flores.