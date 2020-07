Alejandro Speitzer se ha convertido en uno de los actores más guapos y populares del momento. El mexicano empezó su carrera desde que era un niño al lado de Danna Paola y ahora es el sexsymbol de las series de Netflix.

Por estos días, el sinaloense se encuentra en boca de todos por el thriller erótico que ha protagonizado al lado de Maite Perroni y también se le ha vinculado sentimentalmente con Ester Expósito, ya que ambos actores se encuentran disfrutando de una luna de miel por Europa.

No cabe duda que Alejandro Speitzer se ha ganado el corazón de sus fans, pero él ha dicho que todo esto ha sido gracias a una mujer que supo encaminarlo para que cumpla sus sueños y en cada entrevista no duda en agradecerle por todo lo que ha hecho por él.

¿QUIÉN ES LA MUJER MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA?

Alejandro Speitzer está viviendo uno de los momentos más exitoso de su carrera, pues la exposición que ha tenido en las series de Netflix le han permitido alcanzar mucha popularidad en Latinoamérica y España.

Durante el camino al éxito, la mujer más importante en su vida, dijo en un entrevista, ha estado a su lado sin condicionarle su apoyo.

“Sin duda alguna mi madre, ella ha estado ahí de principio a fin, lo pienso y me da mucha nostalgia porque ha estado en un proceso que a veces ha sido complicado, de repente no conseguir un papel o ciertas cosas, pero ella siempre ahí, con ese optimismo, que yo he aprendido muy bien” .

De acuerdo con el actor, además de darle la vida, su mamá siempre ha estado pendiente de su vida, de su carrera y de ofrecerle consejos y apoyo siempre que se enfrentaba a un obstáculo.

Otro de los pilares en su vida, narró, es su hermano Carlos, quien también es actor y le enseñó a ser profesional y a entregarse en cada uno de los papeles que ha interpretado.

Alejandro junto a su hermano Carlos y su madre Georgina Speitzer (Foto: Instagram / Carlos Speitzer )

