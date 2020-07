Tras el rotundo éxito que logró “Oscuro deseo”, muchos desean saber cómo se hicieron las escenas de esta serie que mezcla pasión y suspenso. Si bien, la trama atrapa desde el primer momento a la audiencia por la atmósfera policial en la que también está envuelta, la actuación de todos los personajes dejó satisfechos a quienes la vieron.

Debido a que la historia está cargada de erotismo, algunos de los actores se animaron a contar cuál fue el momento más complicado durante las grabaciones de esta producción de Netflix. Y es que además de la protagonista Alma, su hija Zoe Solares, también se involucra con el muchacho que la dejó sin aliento.

"Oscuro deseo" es una serie web de suspenso y drama producida en México por Argos Comunicación para Netflix (Foto: Netflix)

Tomando como referencia el encuentro íntimo que llegan a tener Darío Guerra y la hija de la abogada, los actores que interpretan a estos personajes relataron qué fue lo más difícil al momento de hacer la escena de la tina.

Regina Pavón fue la que empezó con el tema. “Es una escena en la que los dos no traíamos ropa. Traíamos unas protecciones. Tú [Alejandro] como con un calcetín, ¡literal!, y yo con unas pezoneras, que en la tina se me cayeron en el agua. ¡Bien, gracias!”.

En ese momento intervino, Alejandro Speitzer para detallar lo que debía hacer en esa escena. “Era malabarismo. Yo tenía que tener [a Regina] en brazos y hacer una sentadilla en el agua sin resbalarme. Llevarte hasta abajo cuidando sin que se te vea nada. Fue muy difícil”.

Alejandro Speitzer cuenta todo lo que hizo para dar vida a algunas escenas íntimas (Foto: Netflix)

Tras lo comentado por el intérprete de Darío, la joven contó cuál era la parte que le tocaba hacer, pero con todos los cuidados porque se encontraban prácticamente desnudos.

“Tenía que cargarme y hacer que yo me viera como desmayada, pero también que no se me vieran las ‘chichis’, pero que se viera super elegante. Cuando él se sienta como entre mi pie, cargándome en la tina con agua, fue super raro”, manifestó.

La escena entre Zoe y Darío también fue muy comentada por quienes vieron la serie (Foto: Netflix)

SOBRE LAS ESCENAS MÁS ERÓTICAS ENTRE SPEITZER Y PERRONI

Alejandro Speitzer ha dado mucho de qué hablar por sus picantes escenas en “Oscuro deseo” con su papel del atractivo y sensual Darío. Recientemente confesó que esas secuencias subidas de tono junto a la actriz Maite Perroni fueron difíciles de grabar.

El intérprete mexicano explicó que se debe a que es un poco penoso, además aclaró que en todo momento cuidó a su compañera. “Son secuencias y escenas complicadas de hacer, más para mí que soy bastante pudoroso. Estás con gente, tienes que cuidar al compañero con el que te toca estar, con Maite siempre hubo respeto y comunicación”, contó a La verdad.

Maite Perroni muestra su lado más sensual y sexual en la nueva serie erótica "Oscuro deseo" (Foto: Netflix)

Asimismo, indicó que convertirse en Darío fue todo un reto porque tenía que dar vida a un personaje siniestro, lleno de intriga y con pasado realmente oscuro, algo distinto a lo que estaba acostumbrado. Sin embargo, le dejó una gran enseñanza: no intentar comprenderlo todo y vivir el presente. “A veces, cuando más buscas entender a tu personaje, menos lo logras”, afirmó en una entrevista para la agencia EFE.

MÁS SOBRE “OSCURO DESEO”