Yordi Rosado está dando la hora con cada una de sus entrevistas que presenta a través de su canal de YouTube. El mexicano ha logrado posicionarse como uno de los conductores de radio y televisión más importante del medio, pero también se le recuerda mucho por la amistad que tuvo con Adal Ramones.

Ambos personajes trabajaron muchos años juntos en el famoso programa Otro Rollo y cuando el proyecto se terminó crecieron los rumores de una supuesta rivalidad.

En entrevista con Omar Chaparro para su programa ‘Tu-Night’, Yordi Rosado contó cómo es que conoció a Adal Ramones y por qué llegó a su fin esa relación laboral que habían formado durante muchos años.

CÓMO SE CONOCIERON YORDI ROSADO Y ADAL RAMONES

Yordi Rosado recordó cómo fue que se conocieron. Su comienzo no fue del todo agradable, pues él pensaba quedarse en un puesto, que más tarde fue ocupado por Adal Ramones.

“Yo trabajaba en un departamento de Cablevisión en este momento junto con Lalo Suárez, que es un gran amigo y productor… Yo esperaba que en el momento que cambiaran a Lalo, que yo me quedara con esa gerencia. Nos llama la jefa y me dice ‘Oye Yordi pues como tú sabes has estado haciendo un buen trabajo y te vengo a decir que en tu gerencia se va a quedar un chico que se llama Adalberto Ramones, él como gerente y me gustaría mucho que lo apoyes’”, relató.

El elenco de Otro Rollo (Foto: Televisa)

También reveló por qué decidió dejar de trabajar con Adal Ramones después de que se tenía planeado que Otro Rollo dejaría de transmitirse en la televisión. Yordi tomó la decisión de no volver a trabajar con Ramones, pues no quería ser “el segundo”. Además de que en ese momento a él le estaba yendo bien con el programa Está Cañón.

“Te voy a decir algo que creo que nunca he dicho en una cámara, le digo –a Adal Ramones– ‘amigo, voy a seguir con mi programa’… Ya llevaba un año en Está Cañón y le estaba yendo muy bien, y él dijo: ‘Sí, vamos a terminar Otro Rollo y luego regresamos’. Y le digo: ‘Amigo, te quiero decir una cosa, así con la confianza que nos tenemos, pase lo que pase, y me vaya como me vaya en mi carrera, yo no voy a regresar a hacer un programa juntos’ No quería ser el segundo”, compartió Yordi Rosado.

Finalmente, Yordi Rosado detalló por qué fue que se distanciaron como amigos. Según reveló fue a raíz de que ambos se divorciaron. Fue ahí en donde todo cambio.

“El enojo fue después cuando nosotros nos divorciamos, como que cuando él se separó como que se cerró a su mundo, hizo un nuevo mundo y ya no nos pelaba a todos los que éramos sus amigos. Y yo decía: ‘Pero yo era tu mejor amigo y de repente me sacaste del mapa”, concluyó.