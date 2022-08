Desde hace algunos años, Ozuna ha logrado introducirse como uno de los artistas más destacados del género urbano, consiguiendo varios premios por su música y llegando a protagonizar dos comedias románticas muy populares en las que colocó sus canciones dentro de la playlist.

El “negrito de ojos claros” no solo es popular gracias a temas como “Se preparó”, “Deprimida” y “Dile que tú me quieres”, sino también en redes sociales, donde acumula más de 22 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Fue precisamente en esta plataforma donde la celeb de Estados Unidos presumió la nueva casa que le regaló a su abuela por su cumpleaños.

Ozuna es uno de los artistas más populares de Puerto Rico (Foto: Ozuna / Instagram).

LA NUEVA CASA DE LA ABUELA DE OZUNA

A través de un video grabado por el propio artista urbano, la mujer conoció la nueva casa que su nieto le mandó a construir en su natal Puerto Rico.

“Mami, dime cómo te sientes con el regalo. El regalo de cumpleaños, la bestia. Desde Río Piedra, Puerto Rico. Se mudó la doña. Tiene su huerta. Vamos a dar el paseo, un MTV Cribs”, comentó el cantante de 30 años.

La mujer paseó por los ambientes de la casa, a la cual le faltan aún los acabados y varios muebles, mostrando cómo se vería el inmueble, el cual cuenta con jardín exterior.

“Aquí les presento a Eneida que les está presentando su casa, está en construcción. Puertas nuevas, piso nuevo, todo nuevo”, continuó el trapero.

LA ABUELA DE OZUNA TRABAJA EN LAS CALLES DE PUERTO RICO

El anuncio de Ozuna del gran regalo a su abuela llega luego de que un reportaje emitido por Telemicro de Puerto Rico revelara que Doña Eneida trabajaba en las calles, mientras que su nieto disfrutaba de la fortuna por su carrera musical.

Ante esto, Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre completo del puertorriqueño, salió a defenderse, asegurando de que la mujer no atraviesa una situación de pobreza ni tiene necesidad de trabajar, sino que es una actividad que realiza porque nunca perdió la humildad.

“Nuestros abuelos no están acostumbrados a dejar de trabajar. Si ella me dice que quiere seguir trabajando, la respeto. La amo y la ayudo en todo lo que me siga dando la vida. No es el dinero lo que nos hace trabajar, es la humildad, el corazón y el respeto por lo que hacemos”, indicó hace unas semanas.

Incluso, en el video que compartió Ozuna, en los últimos segundos la mujer aprovecha en enviar saludos a los críticos de su nieto.

“(Saludos) a los fanáticos para que después no digan que yo estoy en Río Prieto y que tú no has hecho nada por mí, para que coman boca”, aclaró la mujer con las manos levantadas.