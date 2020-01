Ozuna es uno de los exponentes del reguetón más exitosos y populares del momento. El cantante y compositor puertorriqueño pasa por un buen momento en su carrera musical cosechando grandes éxitos. A demás, goza de una gran etapa en su vida personal pues le acaba de proponer matrimonio a su novia y madre de sus hijos.

Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido como Ozuna, mantiene una relación desde hace ocho años con Taína Marie Meléndez, quien es, además, madre de sus dos hijos. A través de sus redes sociales, el intérprete puertorriqueño anunció que contraerá matrimonio con su pareja quien lo ha apoyado para construir su exitosa carrera musical.

Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido como Ozuna, ha logrado convertirse en un gran referente de la música urbana (Foto: Instagram)

Ahora, el reggeatonero ha decidido formalizar aún más su romance y le ha pedido matrimonio a su novia durante una reunión familiar con la presencia de sus dos hijos. El emotivo momento fue compartido por Ozuna a través de su cuenta de Instagram.

OZUNA Y TAÍNA MARIE MELÉNDEZ: ¿CÓMO SE CONOCIERON?

Antes de que Ozuna fuera famoso, ya mantenía una relación sentimental con Taína Marie Meléndez. En 2013, la pareja trajo al mundo a su primera hija, Sofía Valentina, y tres años después nació Jacob Alexander. Ahora, el reggeatonero ha decidido formalizar su relación y ya se prepara para llevar al altar a su novia.

“Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y querría casarme hacer rato, pero estaba esperando un momento especial”, comentó Ozuna a su novia, hijos y familia en una reunión que fue grabada y dio a conocer el propio cantante. “Le pedí matrimonio porque yo quería casarme”.

Ozuna anunció que contraerá matrimonio con su novia, tras ocho años de relación (Foto: Instagram)

El intérprete de “Se preparó” aseguró que por cuestiones laborales no había podido hacer oficial su largo noviazgo; si bien sentía que era como estar casado, siempre quiso formalizar su relación.

“No ha sido fácil; han sido ocho años casi ya de, no he matrimonio, pero de noviazgo. Altas y bajas, pero siempre firme con mi familia; siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos”, explicó.

“Trabajo por mis hijos, por mi esposa que me aman en cualquier circunstancia; están conmigo siempre y nunca no me han abandonado, en cualquier momento, cuando no tenía nada”, agregó.

Antes de ser cantante y convertirse mundialmente famoso, Ozuna confesó que trabajo en diferentes cosas muy alejadas de la música (Foto: Intagram)

A demás, el cantante aprovechó para agradecerle a la familia de su novia por el apoyo incondicional. En el video se puede observar a la pareja con copas en la mano, emocionados y felices, cerrando el anuncio con un beso.

“Es bien difícil la juventud; el cambio tan rápido de ser un niño, que andaba en bicicleta, a tener una esposa que me ame mucho, que dé la vida por mí. No sabía que era eso, después de varios años”, finalizó.

Ozuna, Taína Marie Meléndez y sus dos hijos (Foto: Instagram)

Hasta el momento no se sabe la fecha ni el lugar para la boda de Ozuna y Taína Marie Meléndez. Solo es cuestión de tiempo para conocer los detalles de la boda la pareja que tiene dos hijos Sofía Valentina y Jacob Alexander.

“El Negrito de ojos claro” ha logrado convertirse en un gran referente de la música urbana. Sus temas musicales como “Criminal", “El Farsante”, “Se Preparó”, ‘Bipolar’, entre otros temas, logran liderar las principales plataformas musicales.

