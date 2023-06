El pasado 1 de junio, una noticia remeció al género urbano, pues se confirmó la muerte de Pacho El Antifeka, el reconocido cantante de reggaetón y rap puertorriqueño, quien colaboró con destacadas figuras de la industria.

Neftalí Álvarez Núñez, nombre real de la celeb de Estados Unidos, es recordado por los amantes del género gracia a su duo con Cirilo, el cual se disolvería tras el arresto del fallecido artista, y su relación con Kendo Kaponi del sello Alqaedas, responsable de éxitos como “Llegamos a la disco” o “Riendo para no llorar”.

Su repentina y violenta muerte, que ha levantado una exhaustiva investigación por parte de las autoridades de “La isla del encanto” impactó a sus compañeros en la industria, quienes recurrieron a sus redes sociales para darle una última despedida.

¿CÓMO MURIÓ PACHO EL ANTIFEKA?

El artista urbano de 42 años fue asesinado la tarde del 1 de junio en un centro comercial de Bayamón, su ciudad natal y cuna de varios exponentes del reggaetón.

El cuerpo sin vida del intérprete de “Como soy” y “No te veo” fue hallado en el interior de un vehículo Infiniti EX35 color negro del año 2008, por agentes de la policía, que respondieron a un llamado de emergencias del 911.

“Ahora mismo estamos comenzando la investigación. Ya llamamos a los muchachos de Homicidios. Vamos a comenzar las entrevistas y vamos a buscar todo lo que nos pueda ayudar aquí audiovisual”, indicó el inspector Robert Ramos, director del CIC de Bayamón, según información de “Un nuevo día”.

En la escena, que fue acordonada para dar inicio a las investigaciones, se encontraron varios casquillos de bala de diferentes calibres, tanto de rifles como de pistolas, por lo que no se descarta un ajuste de cuentas, aunque aún no han revelado un móvil.

El coronel Antonio López Figueroa nos comunica que el artista ultimado esta mañana en Bayamón, Pacho El Antifeka estaba vinculado a varios asesinatos y al narcotráfico.#LaManadaZ #Zeta93FM #PachoElAntifeka pic.twitter.com/bBPFRpkamW — Zeta 93.7 FM (@zeta93fm) June 1, 2023

LA DESPEDIDA DEL GÉNERO URBANO A PACHO EL ANTIFEKA

Uno de los que más afectados se vio con la muerte del rapero fue Daddy Yankee, quien no dudó en compartir en sus redes sociales, donde cuenta con más de 48,3 millones de seguidores, un mensaje de despedida.

“No soy quien para juzgar la vida personal de nadie, pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad”, inició el “Big Boss”.

“El Cangri”, como también se hace llamar, destacó los valores de Pacho como la lealtad y la sinceridad, esto con una foto al lado de un joven Bad Bunny, cuando los tres se unieron para lanzar “Como soy” en 2019.

“Fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones”, añadió el artista.

El "Big boss" junto a Pacho El Antifeka y Bad Bunny (Foto: Daddy Yankee / Instagram)

Por su parte, Farruko, quien colaboró con Pacho en el tema “Pa’morir se nace” de 2019, también utilizó su cuenta de redes sociales para destacar el giro en la vida del fallecido artista, quien se acercaba a la religión.

“Descansa en paz “brother” no hablábamos to’ el tiempo, pero cuando lo hacíamos siempre hablábamos de Dios de intentar ser mejores personas de aprender a ser justo siempre fuiste líder y hermano. Dios tenga Misericordia y le dé fortaleza a tu familia”, expresó.

"Farru" y Pacho El Antifeka colaboraron en "Pa' morir se nace" del 2019 (Foto: Farruko / Instagram)

Por su parte, el artista Kendo Kaponi lamentó la muerte violenta del rapero, con quien colaboró en el sello “Alqaedas”.

“Negro no te voy a olvidar por ti estoy vivo, negro lo veo y no me lo creo, papi justo en este momento me vas a dejar solo contra el mundo, nunca pensé que volvería ver a un hermanito bajo tierra”, señaló en su cuenta de Facebook.

“Solita”, el tema que se oye en la publicación, fue una colaboración con Pacho en 2021, además de su unión a Noriel, Bryant Myers y Anonimus en la canción “Fuego” de 2018.