Después del estreno de “Pam & Tommy” en Hulu en el 2022, la polémica vida de Pamela Anderson y su matrimonio con el rockero Tommy Lee volvió a ser el centro de la conversación. Sin embargo, ahora la actriz contará su historia en “Pamela, a Love Story” en Netflix y uno de sus pequeños es el productor detrás del documental. Aquí te contaremos acerca de los hijos que tuvo en su turbulento matrimonio.

La protagonista de “Barb Wire” conoció al baterista del grupo de heavy metal, Mötley Crüe, en víspera de Año Nuevo de 1994, cuando ambos se encontraban en una discoteca en Hollywood. La conexión fue instantánea y, poco tiempo después de verse por primera vez, se casaron y se mudaron juntos.

Sin embargo, la relación fue bastante caótica y no solo por la publicación de un video íntimo juntos, sino por posteriores conflictos que llegaron a la violencia física. Ella solicitó el divorcio el 28 de febrero de 1995.

¿Cuántos hijos tiene Pamela Anderson? La actriz y modelo tuvo dos hijos con Tommy Lee: Brandon Thomas y Dylan Jagger. A continuación, les contaremos más sobre ellos.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE PAMELA ANDERSON?

1. Brandon Thomas Lee

Edad: 26 años

Brandon Thomas Lee es el hijo mayor de Pamela Anderson y Tommy Lee, quien nació el 5 de junio de 1996.

¿A qué se dedica Brandon Thomas Lee? El primer hijo de la pareja siguió los pasos de su madre, convirtiéndose en actor y modelo. En el ámbito interpretativo, protagonizó películas como “Sierra Burgess Is a Loser”, “Cosmic Sin” y “Blackjack: The Jackie Ryan Story”. Además, ha formado parte de series de televisión como “Tales” y “Acting for a Caus”.

Brandon está muy inmerso en el mundo de la moda, pues no solo ha caminado para marcas como Dolce & Gabbana, sino que también lanzó su propia línea de ropa con Local Authority llamada “Swingers Club”.

Brandon Thomas Lee, el primer hijo de Pamela Anderson, tiene 26 años y ha trabajado como actor, productor y modelo (Foto: Brandon Thomas Lee / Instagram)

2. Dylan Jagger Lee

Edad: 25 años

Dylan Jagger Lee es el segundo hijo de Pamela Anderson y Tommy, quien nació el 29 de diciembre de 1997.

¿A qué se dedica Dylan Jagger Lee? Dylan también se ha desempeñado como modelo y actor. Ha trabajado con marcas como Saint Laurent, Armani Exchange, Coach y Hugo Boss, haciendo aparición en diversas revistas como GQ y Vogue.

Al igual que su padre, cuenta con un gusto por la música. Fue miembro de la banda Midnight Kids, pero anunció su salida en enero de 2021.

Dylan Jagger Lee, el segundo hijo de Pamela Anderson, tiene 25 años y ha sido parte de la banda musical Midnight Kids (Foto: Dylan Jagger Lee / Instagram)

