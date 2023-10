¿Te convertiste en padre a los 46 años, pero no sabes cómo lidiar con esta etapa en una época totalmente distinta a la tuya? Esta la historia de Jack Kelly en “Papás a la antigua” (“Old Dads”, en inglés), la comedia de Netflix que además de hacernos reír a montón, nos hace reflexionar sobre cuán dispuesto está a cambiar un progenitor por el bienestar de su niño. Claro que él no está solo, pues tiene a su lado a sus dos mejores amigos.

Debido a que la película ha cautivado a los suscriptores de Netflix, te contamos quiénes conforman el reparto. Antes te precisamos que este filme, Bill Burr hace su debut como director.

Jack y sus dos mejores amigos en "Papás a la antigua". Los tres se rehúsen a aceptar que las cosas han cambiado (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “PAPÁS A LA ANTIGUA”

A continuación, te mencionamos quién es quién en esta comedia que tiene una duración de 104 minutos.

BILL BURR ES JACK KELLY

Bill Burr es Jack Kelly en “Papás a la antigua” (Foto: Netflix)

Bill Burr es Jack Kelly en “Papás a la antigua”. Es un papá gruñón que quiere educar tal como lo hicieron con él a su hijo Nate. Debido a que se convirtió en padre a los 46 años tiene que afrontar con la etapa preescolar de su niño. Además de enfrentarse a otros retos en el trabajo.

El actor nació en Canton, Massachusetts, el 10 de junio de 1968. Además de ser comediante, es guionista. Es conocido por sus especiales de stand-up y por conducir “Bill Burr’s Monday Morning Podcast”. Formó parte de “Breaking Bad”, “F Is for Family”, “Noche loca”, entre otras producciones.

BOBBY CANNAVALE ES CONNOR BRODY

Bobby Cannavale es Connor Brody en "Papás a la antigua" (Foto: Netflix)

Bobby Cannavale es Connor Brody, uno de los dos mejores amigos de Jack, quien también vive de su pasado y se reúsa a pensar que ya no está en la década de los 80. Además de ayudar a su amigo en esta etapa como papá, también debe lidiar con la empresa que los tres tenían y vendieron a un CEO millenial.

El histrión nació en Union City, Nueva Jersey, el 3 de mayo de 1970. Comenzó su trayectoria sin formación como actor en el teatro de Nueva York y hacia finales de la década de 1990 consiguió breves papeles en el cine y la televisión. Es conocido por sus papeles “The Station Agent”, “Ant-Man”, “Blue Jasmine” y “Parker”.

BOKEEM WOODBINE ES MIKE RICHARDS

Bokeem Woodbine es Mike Richards en "Papás a la antigua" (Foto: Netflix)

Bokeem Woodbine interpreta a Mike Richards, el otro amigo de Jack y Connor, quien -al igual que ambos- es un poco duro en adaptarse a los cambios. También sufre por haber vendido su empresa de 23 años a un joven que ve la vida y trabajo de de una forma totalmente distinta a la suya.

El actor de cine y televisión nació en Nueva York el 13 de abril de 1973. Ha formado parte de “Spider-Man Homecoming”, “Queen & Slim” y “Cazafantasmas: Más allá”, entre otros títulos más.

MILES ROBBINS ES ASPEN BELL

Miles Robbins es Aspen Bell en "Papás a la antigua" (Foto: Netflix)

Miles Robbins es Aspen Bell, el CEO millenial que compra la empresa de los tres amigos, quienes consideran sus ideas muy revolucionarias, pues quiere convertir su compañía en “una marca de estilo de vida del siglo XXI con neutralidad de género y serie emisiones [de carbono]”.

El histrión nació en Nueva York el 4 de mayo de 1992. Es hijo de los actores Tim Robbins y Susan Sarandon. Asimismo, su media hermana es la actriz Eva Amurri y su hermano mayor es el director Jack Henry Robbins. Actuó en “Expedientes X”, “Mozart en la jungla”, “Daniel no es real” y otros más.

RICK GLASSMAN ES HUNTER LEWIS

Rick Glassman es Hunter Lewis en "Papás a la antigua" (Foto: Netflix)

Rick Glassman es Hunter Lewis. Él es un padre de familia que trata de aconsejar en algunas cosas a Jack para que crie a su pequeño de buena manera; aunque tiene las mejores intenciones, la rudeza del protagonista lo espanta.

El actor nació en Shaker Heights, Ohio, el 23 de julio de 1984. Actuó en la comedia de NBC “Undateable”; no sólo ello, pues escribió, dirigió y protagonizó la serie web derivada de NBC “The Sixth Lead”. También integró el elenco de “A Futile and Stupid Gesture”, “As We See It” y varios títulos más.

DASH MCCLOUD ES NATE KELLY

Dash McCloud es Nate Kelly en "Papás a la antigua" (Foto: Netflix)

Dash McCloud es Nate Kelly, el hijo de Jack, quien se encuentra en etapa preescolar. Es niño tierno y juguetón.

El histrión infantil nació el 28 de octubre de 2015. Ha formado parte de “Launchpad” (2021), “Kenan” (2021) y “Candy: Asesinato en Texas” (2022).

Completan el elenco:

Katie Aselton como Leah Kelly

Reign Edwards como Britney

Jackie Tohn como Cara Brody

Rachael Harris como Lois Schmieckel-Turner

Katrina Bowden como Joanna

Josh Brener como Dana

Natasha Leggero como Kelly

Bruce Dern como Richie Jacobs