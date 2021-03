Danna García y Mario Cimarro alcanzaron la fama tras protagonizar “Pasión de gavilanes” en 2003. Los actores se pusieron en la piel de ‘Norma Elizondo’ y ‘Juan Reyes’ y vivieron una hermosa historia de amor de cautivo a toda una generación y tras 18 años de su estreno sigue ganando nuevos fanáticos gracias a su reingreso a Netflix.

Mucho se ha dicho al rededor de la telenovela colombiana, sin embargo, la amistad y el cariño que se tienen los protagonistas se mantiene a pesar del paso de los años y prueba de ello es que hace poco Danna García y Mario Cimarro se volvieron a reencontrar de manera virtual.

La recordada ‘Norma Elizondo’ se sorprendió tanto al ver que su galán de Pasión de gavilanes le enviaba una solicitud para unirse a la transmisión en vivo que estaba llevando a cabo en ese momento en Instagram.

Pero ella no fue la única sorprendida, sino también todos los fanáticos de la telenovela de Telemundo que esperan que se realice una segunda temporada de esta hermosa historia de amor.

EL REENCUENTRO DE DANNA GARCÍA Y MARIO CIMARRO

No estaba planeado que Danna García y Mario Cimarro se reencuentren, pero gracias a la rapidez de la tecnología. Los protagonistas de Pasión de gavilanes se volvieron a ver las caras en Instagram.

“Ay no, me voy a desmayar de la alegría que tengo. Finalmente lo hicimos. Aquí estamos”, expresó Danna de lo más emocionada al reencontrarse por fin con el actor cubano.

Durante media hora, los actores recordaron algunos de los momentos vividos durante las grabaciones del melodrama que encabezaron en 2003 en Colombia, como el miedo atroz que sentía Danna cada vez que su personaje tenía que montar a caballo.

“Siendo tú el mejor jinete de toda esa novela, que la gente no lo sabe y lo tiene que saber, Mario es un jinete impresionante. Yo tenía mucha suerte de que el par de escenas que me tuve que subir al caballo estaba Mario porque si no está Mario me muero”, reconoció. “Te acuerdas que hubo una escena donde tú me subías y yo temblaba y tú me decías: ‘Vas conmigo’. Yo pensaba si este caballo se desboca yo no puedo estar con un mejor jinete que sepa agarrarlo, si no jamás me hubiera subido en ese momento, o sea si me toca con otro actor no me subo”.

Danna García y Mario Cimarro tuvieron una charla virtual sobre "Pasión de gavilanes". (Foto: Instagram / @dannagarciao / @mariocimarro)

Danna García aprovechó la ocasión para atribuir a Mario gran parte del éxito que tuvo la pareja que conformaron ya que siempre estaba proponiendo cosas para engrandecer a los personajes.

“La verdad es que tú hiciste que esta pareja con Norma fuera explosiva porque tú tienes que aceptarme en la cámara que escribían una escena de 3 frases y tú la convertías en un poema. Me lo tienes que aceptar porque la gente tiene que saber que eso es verdad y yo sé que nunca lo has dicho y yo sé que eres muy modesto, y todos agradecemos tu modestia, pero es importante que las personas sepan todo lo que tú hacías por nuestra pareja para que fuera una pareja espectacular y que te mereces que la gente al menos lo sepa”, dijo.

El galán cubano no quiso quitarle crédito a su pareja en la ficción y también le agradeció por haber sido su compañera y formar una gran dupla que ahora es parte de la historia del mundo de las telenovelas.

“No nos vamos a poner de acuerdo, son los dos, lo que pudimos hacer los dos… Tienes razón, yo proponía cosas, pero sí tú no me hubieses escuchado…”, aseveró el histrión.