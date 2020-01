La recordada telenovela Natacha impulsó la exitosa carrera que forjó a base de talento, esfuerzo y pasión, el galardonado actor Paul Martín. Así se convirtió en un galán de telenovelas que se mantiene vigente desde 1990 hasta la actualidad. En #Dilo con Jannina Bejarano, el popular ‘Pichón’ de la miniserie De vuelta al barrio rememoró los inolvidables momentos que vivió cuando interpretó al atractivo Raúl Pereyra que se enamoró Natalia Guzmán hace 30 años.

Natacha, la histórica telenovela que narraba el triunfo del amor entre el hijo de una familia adinerada y una joven trabajadora del hogar. Paul Martin encarnaba el rol protagónico, Raúl Pereyra y la venezolana Maricarmen Regueiro personificaba a Natacha. “Natacha fue una novela que entró a la memoria colectiva”, rememora orgulloso. Fueron 200 capítulos en los que pudo interactuar con diferentes actores como Etty Elkin (su madre) Orlando Sacha (su padre), Leonardo Torres Vilar (su hermano), Danae Sacovertiz y Laura Reyes (sus hermanas) y Diego Bertie (el enamorado de Natacha), entre otros.

Cabe mencionar que la primera versión de Natacha salió al aire en 1970 y fue protagonizada por Ofelia Lazo y el actor mexicano Gustavo Rojo. La telenovela tuvo tal acogida que Panamericana produjo el remake 20 años después.

Versión original de Natacha en 1970

Remake de Natacha en 1990.

Aunque Paul Martin había trabajado en televisión desde 1985, en la telenovela No hay por qué llorar, la popularidad llegó a su vida con Natacha cuando apenas tenía 24 años de edad. El actor recuerda en #Dilo que el bigote distintivo de su personaje tenía el fin de atribuirle mayor edad. “El bigote, en esa época, era para aparentar más edad porque la actriz venezolana Hilda Abrahamz, quien hacía de Elvira, era cuatro años mayor que yo, entonces tenía que verme mayor que ella”.

Una boda inolvidable

Uno de los capítulos que Paul Martin recuerda con más emoción y nostalgia, fue el del matrimonio entre Natalia Guzmán y Raúl Pereira. “En el matrimonio de Natacha tuvimos 60 puntos de rating que, creo, es el pico histórico que haya hecho alguna ficción acá”. El suceso no solo se vivió a través de las pantallas. En las calles, un gran número de personas invadía el espacio donde se grababa la memorable escena. Incluso, Paul Martin recuerda que en El Comercio se publicó la simulación de un edicto matrimonial que confirmaba el hecho. “Fue alucinante, yo me puse más nervioso que cuando me casé en la vida real. Había miles de personas en la calle, incluso militares abriendo paso”, señala.

Paul Martin recuerda su inolvidable experiencia en Natacha

La fama a los 24 años

Paul Martin es un artista que empezó muy joven, ha hecho desde teatro hasta locuciones y comerciales para grandes marcas, como el caso de Pepsi en 1989. “Parte de esta profesión es llegar a mucha gente y recibir el cariño de la gente es algo muy satisfactorio”, declara en #Dilo con Jannina Bejarano.

Paul Martin en la publicidad de Pepsi en 1989. Fuente: YouTube.

Ante la pregunta sobre cómo enfrentó la fama a los 24 años de edad con Natacha, el actor explica que fue muy importante la formación familiar que tuvo para entender que la popularidad sólo era la consecuencia del arte que lo apasiona. Es así que cuando su personaje 'Raúl Pereyra’ se hizo masivo, supo mantener la humildad.

“No tomas la fama como un fin, es algo circunstancial. Yo creo que este trabajo es como cualquier otro, solo que estás en exposición y trabajas con tus sentimientos, con tu bagaje, con tu corazón, tu mente y tu cuerpo. Hay gente que se siente especial, pero es un trabajo más”, asegura.

En otra parte de la entrevista, Paul Martin también recuerda la serie cómica ‘Casado con mi hermano” y revela lo que pasó con Maritza Picasso, la atractiva ‘Maggie’ en la serie de los 90. También confiesa que, tras convertirse en padre, tuvo que ver durante el primer mes a su hijo mediante una pantalla a la distancia.

Mira el programa completo de #Dilo con Jannina Bejarano.