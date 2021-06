“Guerreros 2021” inició por todo lo alto con su nueva temporada. El reality de competencias extremas más famoso de México comenzó su segunda temporada cargada de emociones que protagonizaron los integrantes de los equipos “Leones” y “Cobras”, quienes deberán enfrentarse en diferentes circuitos extremos y esforzarse al máximo para ganar.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es Tania Rincón de Guerreros 2021

En esta ocasión, cada equipo tendrá dos capitanes, por el lado de las “Cobras” contará con Guty y Dariana, mientras que de “Leones” lo hará Nicola y Paulette Gallardo, quién está de regreso en la competencia. Pero, ¿quién es Paulette Gallardo? Aquí te lo contamos.

¿QUIÉN ES PAULETTE GALLARDO?

Paulette Gallardo es la nueva capitana de Leones en la segunda temporada de “Guerreros 2021”. La mexicana es un rostro conocido dentro de este tipo de programas de competencias, pues participó anteriormente en el reality.

Gallardo tiene una carrera destacada como futbolista profesional. Actualmente ejerce como preparadora física y puntera del Club Tijuana Xoloitzcuintles Femenil, de la Liga MX.

Además de participar en Guerreros 2021, la deportista también colaboró como comentarista en distintos programas de radio así como emisiones de televisoras locales.

Paulette Gallardo tiene experiencia en programas de competencia. Participó en el show “Reto 4 Elementos”, programa en el que consiguió llegar hasta la etapa final de la segunda temporada. También participó en la edición de “Guerreros 2020” cuando tomó el lugar de Ella, quien tuvo que abandonar la competencia debido a compromisos profesionales.

SUS INICIOS EN EL FÚTBOL

A los 14 años, Paulette Gallardo inició su trayecto en el fútbol. Su gusto por este deporte lo heredó de su padre, a quién admira. La joven nativa de la Frontera de Tijuana tuvo un gusto natural por ponerse taquetes, los guantes llegarían un poco después.

“Al Club Tijuana llegué desde mis inicios, desde que tengo memoria, en 2007, fue con el profesor Jesús Gómez, él fue quien me invitó por primera vez”, recordó Paulette a XoloMagazine.

“Ya estaba en selección nacional, me seleccionaron jugando en una Olimpiada Nacional con el equipo de mi secundaria, y para poder tener ritmo para estar en selección nacional, tuve esa invitación para entrenar en el equipo de Xolos que entonces era de Primera A, después se hicieron divisiones juveniles, ahí fue donde conocí a Ignacio Palou, Oscar Resano y Oscar Dautt, quies son los que más me impulsaron para estar en el equipo”, agregó.

EL CLUB TIJUANA

En enero de 2019 subió una fotografía usando su uniforme de Club Tijuana, equipo al que llegó en 2007. “Me dedicaba antes a bailar, pero un día me invitaron a participar en el selectivo de la secundaria, me entusiasmé y acepté. Siguieron varios torneos, me gustaba mucho meter goles, jugar en el campo, pero me dije, hay muchas delanteras y por eso quise ser portera, paso a paso llegué a selección estatal y después a la selección nacional, dijo en entrevista a Xolos.com.mx.

LA LIGA MX-FEMENIL, UN GRAN APOYO EN LA IGUALDAD DE GÉNERO

Paulette es una de las embajadoras del Club Tijuana, “X la Igualdad, Inclusión y No Discriminación”.

“Todo mundo tiene que pensar en los géneros, en que todos somos iguales, somos seres humanos y nos debemos apoyar entre todos, siempre se tiene que tener en mente, y hablando en el nivel deportivo siempre debes tener la mente ganadora, siempre dar el máximo, la Liga Femenil ha venido a dar un gran respaldo a la igualdad de género y eso es un paso muy importante”, explicó.

SU MASCOTA

A Paulette le encantan los perros y tiene un pastor belga llamado Forca. “Amo entrenar con él, es un campeón”, escribió el pasado 6 de julio de 2020.

SUS TATUAJES

Para Paulette Gallardo, sus tatuajes son parte importante de su look. “No juzgues a alguien simplemente porque peca de manera distinta que tú #UnTatuajeNoTeDefine”, afirmó.

POLÍTICA

Lejos de las competencias deportivas, Paulette también tiene participación en la política. Fue candidata del partido Movimiento Ciudadano a diputada del distrito 8 de Baja California, sin embargo, la futbolista presentó su renuncia y el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló su candidatura.