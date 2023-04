¿Qué pasará en “Pecado original”? La telenovela turca, protagonizada por un gran elenco de actores encabezados por Sarp Can Köroglu, Sevda Erginci y Eda Ece, es una de las producciones que en poco tiempo conquistó al público de España. El drama que trae gran dosis de amor, venganzas y misterios estrenará nuevos episodios durante la semana del lunes 10 al viernes 14 de abril a través de Antena 3. Por ello, aquí te contamos todo lo que sucederá.

Estrenada originalmente como “Yasak Elma”, el drama no solo conquistó Turquía, sino también España. A este último país llegó en febrero de 2023.

En los últimos episodios de “Pecado original” Kemal volvió a aparecer frente a Yildiz en busca de venganza. Para ello, el hombre se unió a Ender y Cander para perjudicar a su exnovia.

Por otro lado, se oyeron fuertes rumores respecto a la presunta relación que existiría entre Alihan con Hira. Esto perjudicó a Zeynep y no puede creer que su expareja ya tenga a otra persona en su corazón.

Asimismo, Cem le confiesa a Zeynep que siente algo muy fuerte por ella y que va más allá de la atracción. Es así que la mujer acepta salir con el hombre lo cual se traduce en una gran alegría para él.

Yildiz será alcanzada por un amor del pasado en "Pecado original" (Foto: Med Yapim)

5 COSAS QUE PASARÁN EN “PECADO ORIGINAL” DEL LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL

5. Zeynep termina con Cem

Lo que parecía ir por buen camino terminó siendo uno de los romances o ilusiones más cortos de la historia debido a que Zeynep le puso punto final a las salidas con Cem. Esto emociona mucho a Alihan debido a que podría tener una nueva oportunidad con la joven.

Sin embargo, Zeynep ha decidido continuar con su vida y si en algún momento llega alguien verá si es la persona indicada.

Cem se enamorará de Zeynep en "Pecado original" (Foto: Med Yapim)

4. Hira se enamora de Alihan

Cuando Zeynep pensaba voltear la página y seguir con su vida con normalidad conversará con Hira, su antigua amiga de labores, quien le invita a tomar un café y conversar sobre distintos temas. Es allí donde la última le dice a la joven que se ha vuelto a enamorar.

Zeynep la escucha con atención, pero Hira le comenta que sus sentimientos no son correspondidos. La ex de Cem no se da cuenta que el hombre de quien habla su amiga es Alihan.

3. Defne seduce a Halit

Ender aprovechara una situación en particular para desatar los celos de Yildiz. Y es que Ender descubre que Defne, la nueva amiga de Yildiz, podría estar tratando de enamorar a Halit. Es por ello que Ender conversará con Yildiz y le meterá varias ideas en la cabeza respecto a su marido.

Por su parte, Defne quiere llamar la atención de Halit y al no tener resultados positivos decide enviarle una fotografía de los dos juntos con el objetivo de que vaya a su apartamento.

Yildiz piensa que su esposo Halit le es infiel (Foto: Med Yapim)

2. Yildiz descubre a su esposo con Defne

La estrategia de Defne dio resultados y Halit acudió al llamado en su apartamento. Pero ambos se llevarían una gran sorpresa cuando Yildiz aparece en la vivienda de la joven y los encuentra a ambos.

El hombre trata de explicarle lo ocurrido y de que no sucedió nada entre ellos añadiendo que solo fue a dejarle las cosas en claro y que lo deje en paz.

1. Alihan queda decepcionado

Alihan está enamorado de Zeynep y al saber que ya no tiene nada con Cem decide buscarla. Es así que frente a frente el hombre le pide que vuelva con él.

“Esta es la última vez que vengo a suplicarte que regreses conmigo”, dice Alihan. Sin embargo, no esperaba una respuesta negativa y contundente, pues la mujer le pide que se vaya.

“Preferiría que no volvieras por aquí”, dijo Zeynep.

Alihan se va llorando y cuando nadie lo ve saca de su bolsillo un anillo que pensaba darle a Zeynep.

Alihan quiere volver con Zeynep y casarse con ella (Foto: Med Yapim)

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

Los capítulos de la telenovela turca “Pecado Original” se estrenan en el horario habitual de lunes a viernes las 17:30 horas (hora de España) en Antena 3.

Además, puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.

TRÁILER DE “PECADO ORIGINAL”