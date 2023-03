¿Qué pasará en “Pecado original”? Durante la semana del lunes 27 al viernes 31 de marzo, la telenovela turca “Yasak Elma” estrena capítulos para mostrar cómo Yildiz y Zeynep Yilmaz decidirán cambiar sus vidas. Sin embargo, sus medidas radicales no saldrán como lo planearon. Mientras que Hilat, Alihan y Ender se asomarán a sus planes para imponer sus propios deseos.

Alihan y Zeynep conformaron una pareja que nació en su centro de trabajo. El hombre, acostumbrado a tener eventuales romances, se asustó al ver que su aventura con la joven tomaba tintes más serios, incluso tenía la sombra del compromiso.

Por ello, cortó de manera repentina y sin tacto con su novia, quien terminó con el corazón roto. Pero la llegada de Cem, como nuevo socio de Alihan, fue un cable a tierra para que Zeynep encuentre paz y pueda superar, poco a poco, el amor perdido. Al menos por ahora.

Mientras que Yildiz sufrirá el acoso de los hijos y la exesposa de Hilat, en la mansión, sin saber que su solución podría complicarle más la vida. Conoce aquí las situaciones más impactantes que se verán en “Pecado original”, drama otomano que se emite por el canal de televisión Antena 3 de España.

Ender a punto de hacer una movida de su estrategia en contra de Yildiz (Foto: Med Yapım)

5 COSAS QUE PASARÁN EN “PECADO ORIGINAL” DEL LUNES 27 AL VIERNES 31 DE MARZO

5. Yildiz acosada

Yildiz le pedirá a Halit que la defienda de los ataques de sus hijastros y Ender, quien seguirá instalada en la mansión. El poderoso hombre, que aceptará el matrimonio de Zehra y Sinan, no le prestará atención y, por ello, la joven Yilmaz dejará la propiedad para mudarse con su hermana, Zeynep.

4. El divorcio

De esta manera, Yildiz entenderá que el divorcio es una opción viable para tener tranquilidad en su vida, después de lo que ha sufrido con la familia de su todavía esposo. Así, le propondrá la separación legal a Halit, quien le enviará un chofer para que se encargue del papeleo en su bufete de abogados. Sorprendida, la mujer dudará un poco pero luego mantendrá su postura y se presentará para finalizar su matrimonio.

Yildiz con vestido rojo en una escena de la telenovela (Foto: Med Yapım)

3. Secuestran a Yildiz

Pero la joven será secuestrada por unos desconocidos, quienes la llevarán a un yate. Es la embarcación de Halit, quien le propondrá ir de luna de miel para que le preste toda la atención que la mujer estuvo reclamando. Yildiz saltará, emocionada, a los brazos de su esposo.

2. Zeynep renuncia

Mientras que Zeynep renunciará a su trabajo para viajar a Estados Unidos con Cem, el nuevo socio de Alihan. Aunque entenderá que es lo mejor para su corazón, la mujer tendrá sus dudas, en especial por su hermana, a quien extrañará mucho. También pensará si podrá olvidar a su expareja o si pasará lo contrario. Lo que no sabrá es que su exjefe comprará la empresa donde ella trabajará, para intentar recuperarla.

1. Ender y Sinan juntos

En otro momento, Ender le agradecerá a Sinan por haber convencido a Halit de que ellos no tuvieron ninguna relación sentimental y que ella no había engañado al millonario. La gran sorpresa será que el recién casado le pedirá que retomen su relación sentimental. La negativa de la mujer será más que evidente. ¿Pero mantendrá su decisión de no involucrarse con el cirujano?

Ender y Sinan se reunieron de manera oculta (Foto: Med Yapım)

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

Los capítulos de la telenovela turca “Pecado Original” se estrenan en el horario habitual de lunes a viernes las 17:30 horas (hora de España) en Antena 3.

Además, puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.

TRÁILER DE “PECADO ORIGINAL”

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “PECADO ORIGINAL”

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TELENOVELA “PECADO ORIGINAL”