Luego del final de “Tierra amarga”, la telenovela “Pecado original” se queda en solitario como la dueña del horario de las tardes en Antena 3, así que hay muchas expectativas respecto a esta historia que ya ha atrapado a miles de espectadores, quienes están pegados a lo que sucede en la vida de las hermanas Zeynep y Yildiz.

Pese a tener dos visiones diferentes del amor y de la vida, ambos jóvenes se quieren mucho y apoyan entre sí, pero cada una está viviendo experiencias diferentes que las ponen en aprietos, pero suelen salir bien paradas con las decisiones que toman, claro que tienen diferentes maneras de hacerlo. Mientras una se entrega al amor verdadero, pese al qué dirán, la otra busca dinero y utiliza su atracción para cautivar a un hombre pudiente.

A lo largo de los capítulos que han sido transmitidos desde el 6 hasta el 10 de marzo, hemos sido testigos de una serie de sucesos que han dejado a muchos con la boca abierta y que han marcado puntos importantes de toda la telenovela, ya que ahora podría ser todo diferente para las protagonistas y sus intereses románticos, aunque también serían causantes de futuros conflictos.

Si te perdiste algunos de los episodios de la última semana o quieres recordar lo más importante que se ha visto en pantallas, esta nota es para ti, pues te presentaremos el mejor resumen que encontrarás de lo que Antena 3 ha transmitido sobre la telenovela turca “Pecado original”.

5 COSAS QUE PASARON EN “PECADO ORIGINAL” EN LA ÚLTIMA SEMANA

Zeynep y Alihan pasan su primera noche juntos y deciden mantener su relación en secreto

La pareja ha tenido una cita romántica en una casa antigua en la que él pasó mucho timepo de niño. Allí, Zeynep conoció el lugar y disfrutó de una cena cargada de mucho amor y conexión entre ambos.

Cuando estaban por regresar a sus respectivas casas, un deslizamiento de tierra que bloquea la carretera los obliga a quedarse en el lugar, por lo que dan rienda suelta a su pasión y amanecen en la misma cama y abrazados.

Al volver al trabajo, Zeynep estaba muy preocupada por lo que podrían decir en la oficina, así que Alihan le propone que lleven su relación en secreto si es que está tan mortificada con eso y ella acepta.

Zeynep y Alihan pasaron su primera noche juntos en la casa de infancia de él (Foto: Med Yapim)

Mete trata de advertir a Halit sobre Yildiz, pero ella se sale con la suya

Luego de conversar con Ender, Mete fue hasta la empresa de Halit para conversar y decirle toda la verdad sobre Yildiz. Es así que el joven le confiesa que estuvo saliendo con ella por varios meses y que fue su novia.

Eso no es todo, ya que Mete le dice a Halit que Yildiz no es una persona de fiar y que lo único que está buscando es dinero. Todo tiene muy confundido al empresario y no puede creer lo que le están diciendo, ya que está muy enamorado.

Yildiz justo ingresa a la oficina y de inmediato desmiente a Mete. Por más que la versión del joven parece tener más veracidad, Halit lo bota y se queda con su amada, quien celebra en secreto que sus planes siguen en marcha.

Yildiz se salió con la suya, ya que Halit no le cree nada a Mete (Foto: Med Yapim)

Zeynep encara a Yildiz por lo que tiene con Halit

Ender ha ido hasta el trabajo de Alihan y le ha advertido que que las dos hermanas quieren conquistarlo a él y a Halit para quedarse con su dinero. Zeynep está muy molesta y no entiende lo que sucedió.

Alihan no creyó en Ender y puso las manos al fuego por Zeynep, pero también le contó a su socio lo sucedido. Halit tampoco da crédito lo dicho por su exmujer y defiende sus sentimientos por Yildiz.

Sin embargo, toda la situación ha enfurecido a Zeynep, quien encara a su hermana por la relación que tiene con Halit. Yildiz no sabe qué sucederá entre ellos dos en el futuro, pero asegura que no es la culpable de su divorcio.

Zeynep la encara a su hermana por todo lo que está viviendo con Yildiz y su presunto interés (Foto: Med Yapim)

La ex de Alihan provoca el final de su relación con Zeynep, pero no por mucho

Cuando Alihan había armado una cita con Zeynep para ver una película en su casa, llegó Lal hasta el lugar, molesta porque Ender le contó que la había cambiado por una de sus asistentes. Ella fue a reclamar lo que pensaba que era suyo.

Estando en la propiedad del empresario, Lal arremetió en contra de Zeynep, diciendo que era una más de las chicas que están a su alrededor, pero Alihan defiende sus sentimientos y bota a Lal de la casa.

Sin embargo, Zeynep ya se había ido porque estaba muy dolida y apagó su teléfono. Al día siguiente, en el trabajo, ella le pide a su jefe que se den un tiempo, pero él preparó una sorpresa para pedirle que confíe en él y se funden en un amoroso beso.

Zeynep y Alihan se reconcilian luego de un poco tiempo distanciados (Foto: Med Yapim)

Halit le pide matrimonio a Yildiz

Los planes de Yildiz ya estaban tirándose a la basura porque Halit tenía un nuevo interés romántico, del cual se hablaba incluso en la empresa, pero Ender jugaría un papel muy importante acá.

Su exmujer consiguió imágenes comprometedoras de aquella chica que estaba intentando conquistarlo y se las mandó a Halit, quedando desilusionado, pero casi al instante llama a su despacho a Yildiz, quien tiene una nueva oportunidad.

A sabiendas de que se jugaba el todo por el todo, Yildiz se abre y expresa sus supuestos sentimientos. Halit cae redondo y le pide matrimonio. Ella, acepta muy rápido y ahora es cuestión de tiempo para una boda.

Para sellar su matrimonio, Halit le regala el anillo que antes le pertenecía a Ender, su exmujer.