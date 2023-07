El capítulo del miércoles 12 de julio de “Pecado original” ha estado muy fuerte debido a que se conoció un secreto que ha afectado a las hermanas protagonistas de esta historia que se emite en España por Antena 3.

Tanto Yildiz como Zeynep se han enterado de que no son hijas del mismo padre, sino que Mustafá solo es progenitor de la mayor de ellas, mientras que la más pequeña es de otro hombre.

También se conoció que el propio Mustafá fue quien mató al verdadero padre de Zeynep, quien era el amante de Asuman, por lo que las hermanas se mostraron molestas con su madre debido a mentirles por muchos años.

Ahora, existe una gran duda respecto a lo que pasará en los siguientes episodios de la telenovela turca, principalmente en todo lo relacionado con la familia Yilmaz, así que solo nos queda estar atentos y disfrutar de estos emocionantes capítulos que se vienen.

¿QUÉ PASARA EN EL CAPÍTLO DEL JUEVES 13 DE JULIO?

Zeynep y Yildiz seguirán juntas como hermanas

Al enterarse de la verdad, Yildiz se puso muy enfadada y triste. Los sentimientos en ese momento la agobiaron demasiado. Evidentemente estaba totalmente destrozada por dentro y fuera, pues su familia, como ella lo imaginaba, no era una realidad, sino que había vivido en una gran mentira desde que era solo una niña.

En tanto, Zeynep, por su lado, se enteró de este secreto de su madre gracias a Mustafá, quien fue hasta su trabajo para contárselo. ella puede ser la más afectada de todo, ya que, además de saber que su madre le mintió por años, conoció qué es lo que realmente le sucedió a su padre. Y es que el papá de Yildiz también le dijo que él lo asesinó.

Existe mucha preocupación por lo que pasará entre las hermanas y el cariño que se tienen porque cada una está muy dolida y podría explotar de una manera indesperada. No obstante, en el capítulo del 13 de julio seremos testigos de que esto no las alejará, sino que las unirá más que nunca, dejando en claro que los planes de Ender no se concretarán.

Ambas protagonistas conversaron sobre lo ocurrido y prometieron ser hermanas por siempre, afianzando mucho más su cariño. Además, sellaron su promesa con un fuerte abrazo que significa mucho para el futuro de la telenovela.

Las hermanas Yildiz y Zeynep estarán más unidas tras conocer la verdad sobre su origen (Foto: Med Yapim)

¿CÓMO VER “PECADO ORIGINAL”?

La telenovela “Pecado original” es una producción turca que se emite por Antena 3 y que ya cuenta con muchos fanáticos en toda España, quienes todas las tardes se juntan para no perderse ningún detalle.

Lo único que debes hacer para verla es sintonizar el canal ya mencionado desde las 17:00 horas. Vale resaltar que la ficción se transmite hasta las 18:00 horas, así que son 60minutos interesantes, incluyendo los cortes comerciales.

Además, puedes disfrutar de la programación a través de streaming. Para esto, solo debes estar suscrito a la plataforma ATRESplayer Premium.