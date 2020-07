Desde que Pedro Suárez Vértiz se alejó de los reflectores por su enfermedad, el músico recurre a sus redes sociales para conectarse con sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, el artista nacional se anima a enviar mensajes de concientización en tiempos difíciles, pero esta vez quiso contar una peculiar anécdota de su adolescencia.

En esta ocasión, el intérprete de “Lo olvidé” abrió el baúl de los recuerdos para narrar una travesura que hizo en su etapa escolar y hasta se animó en pedir disculpas públicas al señor que salió afectado por su comportamiento.

“En el colegio descubrí que las travesuras siempre son incomprendidos accidentes. Una vez correteando a mi amigo Litos Rivero, y viendo que no podía alcanzarlo, decidí entonces que mi helado Glacial de uva lo haga por mí y se lo lancé con todas mis fuerzas. En cámara lenta tengo el recuerdo de cómo el helado, haciendo aspas de molino, explotó espectacularmente en la cara de un señor que apareció de la nada. Pobre hombre”, contó.

“La culpa y pena me agobiaron y se lo confesé a la Miss Marcela Valdivia, quien me dijo sabiamente que lo dejara ahí porque no hubo queja. Imagino que recién hoy aquel señor se enterará de quien, entre tanta muchedumbre, le reventó un helado en la cara en 1984. Le pido disculpas”, siguió narrando.

Desde el 2007 el músico Pedro Suárez Vértiz padece disartria, enfermedad en la que el paciente presenta dificultades al hablar y respirar. Además, genera problemas de coordinación, intensidad de voz y dicción. Pese a estas dificultades, el artista sigue activo en el mundo de las redes sociales, donde es un libro abierto.

