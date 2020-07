Pelo D’ Ambrosio hizo un llamado a las autoridades para que atiendan a los pobladores de Huánuco, pues señaló que en los hospitales no hay médicos que traten a los pacientes con Coronavirus (COVID-19), por ello la gente “se está muriendo”.

“Voy a hacer lo que nunca he hecho. Pedir auxilio, por favor, para mi tierra. Mi pueblo se está muriendo y nadie le hace caso. Tenemos autoridades que están en un silencio sepulcral. Es el caso del presidente regional, el alcalde (provincial) y algunos alcaldes distritales”, afirmó D’ Ambrosio en comunicación con Radio Capital.

Según el intérprete de “Lejos de ti”, Huánuco no contaba con un hospital para los enfermos con COVID-19 cuando empezó la pandemia. “En la capital de Huánuco es catastrófica. Los hospitales itinerantes que tenemos han colapsado porque Huánuco, cuando llegó esta pandemia, no tenía hospital. Estaba en construcción al 30 %”, agregó.

Asimismo, Pelo D’Ambrosio afirmó que si fuese necesario se presentaría en Palacio de Gobierno para pedir ayuda para su pueblo natal. “Huánuco se está muriendo. Si alguien me dice que tengo que ir a arrodillarme a la puerta de Palacio de Gobierno de Vizcarra, lo puedo hacer. Pero que nos digan qué tenemos que hacer para que nos escuchen. Esa es mi desesperación, mi tristeza por mi tierra”, exclamó.

Finalmente, el artista reconoció que no debe meterse en tema políticos; sin embargo, “esta vez sí voy a dar el grito de auxilio, mi tierra se muere. Yo he vivido en la capital, conozco a casi todos los huanuqueños y todos los días me cuentan que un amigo se ha muerto”.

