El actor Peter Dinklage es conocido mundialmente por su personaje de Tyrion Lannister en la serie de HBO “Game of Thrones”, pero eso no quiere decir que antes no haya conseguido papeles importantes, pues la verdad sí que los tuvo y hasta pudo haber tenido más, como el curioso caso de una película navideña, la cual pudo haber protagonizado.

Pero si hablamos de los largometrajes referentes a la mencionada festividad, tenemos que mencionar que el artista de 54 años sí ha participado en una de ellas, precisamente en “Elf” donde dejó un gran recuerdo por allá en el 2003, gracias a su personaje de Miles Finch, que tuvo varias interacciones con el protagonista, papel interpretado por Will Ferrell.

Y algo que también llama la atención es que la otra película navideña en la que pudo participar Dinklage también fue estrenada en el 2003, por lo que casi hay dos cintas en cartelera con su presencia. Eso, finalmente no se dio, pero nos dejó una pintoresca historia que ahora recordaremos.

Peter Dinklage es conocido por sus trabajos en "Game of Thrones" y "The Hunger Games". (Foto: AFP)

“BAD SANTA”, LA CINTA QUE CASI ES PROTAGONIZADA POR PETER DINKLAGE

Después de haber triunfado por varios años en las películas independientes, Peter Dinklage estuvo probando suerte en el mundo de Hollywood y de forma paulatina fue ganándose un espacio y participando de más castings para algunos papeles en películas. Pues resulta que justo en esos años, el actor adicionó para “Bad Santa”.

Terry Zwigoff, director de “Bad Santa”, en una entrevista con CBS, recordó que Peter Dinklage hizo una audición para la película y él le tenía mucha fe, pero finalmente no quedó. De acuerdo con lo que manifestó, el ahora experimentado artista leyó unas líneas y lo hizo muy bien, pero no fue nada gracioso, por lo que se optó por contratar a alguien más.

“Me encanta Dinklage. Es un gran actor. Pensé que iba a ser genial. Cualquiera que pueda leer estas líneas con sinceridad será genial. Entró, leyó las líneas con absoluta sinceridad y no eran divertidas. No sé por qué”, comentó.

Finalmente, el papel de Marcus en “Bad Santa” fue interpretado por Tony Cox, quien hizo un gran trabajo y fue uno de los más graciosos a lo largo de la cinta.

¿DE QUÉ TRATABA “BAD SANTA”?

La película navideña “Bad Santa” de 2003 trataba acerca de un sujeto que trabajaba de Papá Noel en un centro comercial junto a otro, de baja estatura, que hacía de elfo con la intención de interactuar con los niños.

Sin embargo, la verdadera intención de este par de hombres era examinar todo sobre el mall para cometer un asalto al final. La cinta estaba cargada de mucha comedia y espíritu navideño, algo que las familias suelen disfrutar en el mundo entero.

Billy Bob Thornton y Tony Cox fueron los protagonistas de "Bad Santa" (Foto: Tryptich Pictures)

