Madonna, a sus 63 años, ha dado por terminada una nueva relación amorosa. El romance que mantenía con Ahlamalik Williams, uno de sus bailarines desde 2015 y al que le lleva 35 años de edad, ha llegado a su fin de acuerdo a la información de “The Sun”, que señala que la pareja decidió terminar de forma amistosa su noviazgo luego de tres años de relación. “La estrella de la música se encuentra abocada a sus proyectos”, reseña el diario inglés.

Lo que se rumoreaba desde hace unos meses, pues no se les había visto juntos en persona ni en redes sociales desde enero, se hizo oficial. La legendaria intérprete del rock & pop y su novio, con quien ya convivía en su lujosa residencia, dieron por finiquitada su relación, que se había hecho pública en diciembre del 2019, cuando ambos fueron fotografiados en las instalaciones de un hotel en Miami. Para aquel entonces ya llevaban varios meses de noviazgo.

De acuerdo al informante del diario “The Sun”, los términos de la ruptura han sido los mejores, pero aun así para Madonna es una etapa compleja, ya que ha sido una persona con la que ha compartido mucho en estos últimos tres años de su vida. La intérprete de “La isla bonita” por el momento no se ha pronunciado y está enfocada en sus proyectos musicales y audiovisuales.

Ninguno de los dos se ha pronunciado oficial y directamente (Foto: Madonna / Instagram)

¿POR QUÉ MADONNA Y AHLAMALIK WILLIAMS ACABARON SU NOVIAZGO?

La diferencia de edad entre Madonna (63) y Ahlamalik Williams (28) bien puede ser visto como uno de los causales del término de su relación. No obstante, ese no habría sido el motivo, no al menos de acuerdo al informante de The Sun, que indicó que “Madonna se ha lanzado a una vida social ocupada y ha estado viendo a sus amigos y familiares después de la separación”.

Incluso, detalló que Williams ya dejó la residencia de Madonna. “Las cosas han estado intermitentes con Ahlamalik por un tiempo. Hay mucho amor pero por ahora han decidido separarse. Pasaron meses juntos de gira y encerrados, pero ahora él se ha mudado de su casa”, describió el informante.

De igual recalcó que la separación ha sido amistosa. “Todavía están en buenos términos y no hay resentimientos, pero están en diferentes lugares con sus vidas”, acotó. ¿Cuál es la razón entonces de la ruptura?, le consultaron a la fuente y este se limitó a decir: “Con ambos trabajando en otras cosas, fue difícil mantener encendido su romance”.

Vale precisar que, en palabras del informante, Madonna se encuentra con “una agenda apretada, trabajando en su próxima película biográfica, nueva música y cuidando a su familia”.

¿MADONNA LE DEDICÓ UN POST A AHLAMALIK WILLIAMS TRAS TERMINAR SU NOVIAZGO?

A pesar de que varios medios intentaron ponerse en contacto con los representantes de Madonna y Ahlamalik Williams, ninguno de ellos ha querido hacer un pronunciamiento y dejaron en claro que no tienen nada a que referirse por el momento.

Sin embargo, y de acuerdo a la web chicmagazine, Madonna le habría dedicado un post al asunto el último martes. “Karma dijo: cuando alguien en tu vida no es adecuado para ti… Dios lo usará continuamente para lastimarte hasta que seas lo suficientemente fuerte como para dejarlo ir”, se leía en su cuenta de Instagram. En la actualidad no se puede apreciar dicha publicación.