Basada en la novela “Gone for Good” de Harlan Coben, “Por siempre jamás” es una miniserie francesa de Netflix que narra la historia de sigue la historia de Guillaume Lucchesi, un hombre que después de diez años del terrible accidente donde perdió a su primer amor Sonia y a su hermano Fred, empieza una nueva vida junto a su novia Judith, quien también es asistenta social y trabaja en la institución que dirige su amigo Daco.

Sin embargo, su relativa tranquilidad se termina cuando en el funeral de su madre, su novia recibe una extraña llamada y desaparece repentinamente. En su búsqueda, tendrá que enfrentarse a verdades que le ocultaron sus amigos y sus familiares, y los secretos de Judith.

Los cinco episodios del thriller protagonizado por Finnegan Oldfield, Nicolas Duvauchelle, Nailia Harzoune y Garance Marillier están disponibles en Netflix desde el viernes 13 de agosto de 2021, pero los usuarios del servicio streaming ya preguntan por una segunda temporada de “Por siempre jamás”.

¿”POR SIEMPRE JAMÁS” TENDRÁ TEMPORADA 2?

El gigante streaming aún no ha confirmado una nueva tanda de episodios de la serie francesa, pero considerando que se trata de una miniserie es poco probable que la historia de suspenso de Guillaume continúe en una segunda entrega.

Además, por lo visto en el último capítulo, los principales misterios que planteaba la ficción ya fueron resueltos. Asimismo, el libro de Harlan Coben no tiene una secuela, por lo tanto, no hay material original para alargar el programa.

Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que los creadores y productores de “Por siempre jamás” decidan seguir con el proyecto si cuentan con el respaldo de los espectadores.

Por otro lado, este no es el primer libro de Coben que llega a Netflix en forma de serie o película. En 2018, el autor firmó un acuerdo con la plataforma para adaptar 14 de sus novelas en diferentes partes del mundo. “The Woods”, “The Innocent” y “The Stranger” son las producciones que están disponibles en el servicio de streaming.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix, que suele tomarse al menos seis semanas para evaluar la reacción de los espectadores y aunque no comparte dichas cifras suelen influir en la renovación o cancelación de un programa.

¿De qué manera podría continuar la historia de "Por siempre jamás"? (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “POR SIEMPRE JAMÁS”?

Si Netflix renueva “Por siempre jamás” para una segunda temporada, lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen a finales del 2022.