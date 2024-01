¿Eres fanático del fútbol y seguiste de cerca el intenso camino de la Copa Mundial FIFA 2022? Entonces, no te puedes perder “Captains of the World” (“Capitanes del mundo” en español), la serie documental de Netflix que te sumerge en los entresijos más fascinantes del torneo futbolístico más esperado.

Esta producción, que consta de seis emocionantes episodios, tiene como productores ejecutivos a Gabe y Ben Turner, quienes también estuvieron detrás del documental más exitoso en ventas de todos los tiempos, “The Class of 92″.

La serie es una continuación de “Captains”, coproducida en 2022, que documentó los esfuerzos de los jugadores mientras sus equipos luchaban por clasificarse para el tan esperado evento deportivo que tuvo lugar en Qatar.

En la primera semana de su lanzamiento, “Captains of the World” se posicionó como el cuarto programa de televisión más visto en todo el mundo, acumulando asombrosas 348 millones de horas vistas. Este logro no pasó desapercibido, ya que la serie se mantuvo en la lista Top 10 de Netflix en más de 60 países, consolidándose como un fenómeno global que ha cautivado a fanáticos de todas partes.

En la Copa Mundial FIFA 2022, la selección argentina resultó ganadora (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “CAPTAINS OF THE WORLD”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “Captains of the World” cubre “desde los vestuarios hasta la cancha, esta serie documental brinda acceso exclusivo a los 32 equipos que compiten por la copa en el Mundial de 2022″.

Con imágenes detrás de escena y entrevistas exclusivas, la serie documental presenta un elenco estelar que incluye a capitanes destacados como Harry Kane, Gareth Bale, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Simon Kjær. Desde la perspectiva única de estos líderes y otros jugadores destacados, la narrativa revisa las tragedias y triunfos que marcarán la memoria de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Desde los impresionantes récords de Lionel Messi hasta las sorpresas épicas de jugadores como Ronaldo, Harry Kane y Thiago Silva, “Captains of the World” no deja ningún rincón sin explorar. Esta historia integral cubre todos los ángulos del viaje futbolístico, ofreciendo a los espectadores una visión completa de lo que realmente sucede en el campo y más allá.

MIRA EL TRÁILER DE “CAPTAINS OF THE WORLD”

¿CÓMO VER “CAPTAINS OF THE WORLD”?

“Captains of the World” está disponible en el catálogo de Netflix. Por ello, si quieres disfrutar de esta inédita serie documental, necesitas una suscripción activa a la plataforma de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS FUTBOLISTAS QUE APARECEN EN “CAPTAINS OF THE WORLD”?

Lionel Messi

Kylian Mbappé

Harry Kane

Neymar

Luka Modrić