¿Alguna vez has pensado que la policía no es lo suficientemente severa? Pues los protagonistas de esta nueva serie de Netflix no tienen miedo de tomar medidas poco ortodoxas para atrapar a criminales.

En el fascinante panorama televisivo francés, emerge “La paz de Marsella” (“Pax Massilia” en francés y “Blood Coast” en inglés), una serie que lleva a los espectadores a un viaje lleno de intriga y acción.

Con la dirección a cargo de Olivier Marchal e Ivan Fegyveres, y un guion elaborado por Kamel Guemra, Morade Aissaoui, Sledge Bidounga, Olivier Marchal y Edgar Marie, la serie promete una experiencia envolvente.

El elenco de “La paz de Marsella” está encabezado por figuras destacadas en Francia, como Jeanne Goursaud y Nicolas Duvauchelle, quienes aportan su talento y carisma a esta historia repleta de giros y emoción.

"La paz de Marsella" gira en torno a un grupo de policías rebeldes (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “LA PAZ DE MARSELLA”?

En el intrigante mundo de “La paz de Marsella”, nos sumergimos en las turbulentas aguas de esta ciudad mientras un implacable narcotraficante amenaza con tomar el control. Un capitán de policía rebelde y su equipo intrépido reciben a una nueva recluta, pero cada uno tiene sus propios objetivos en juego.

La sinopsis oficial de la serie dice: “Un grupo de policías con métodos particulares sigue la pista de un peligroso criminal, con el objetivo de intentar evitar que Marsella se sumerja en un baño de sangre”.

MIRA EL TRÁILER DE “LA PAZ DE MARSELLA”

¿CÓMO VER “LA PAZ DE MARSELLA”?

“La paz de Marsella” está disponible en el catálogo de Netflix. Por ello, si quieres disfrutar de esta emocionante serie, tan solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming.

Prepárate para vivir la acción y el suspenso directamente desde la comodidad de tu pantalla.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA PAZ DE MARSELLA”

Jeanne Goursaud como Alice Vidal

Nicolas Duvauchelle como Franck Murillo

Tewfik Jallab como Lyès Benamar

Moussa Maaskri como Tarek Hamadi