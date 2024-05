“Eileen”, basada en la novela de 2015 de Ottessa Moshfegh, es una película psicológica y de drama que ha llegado a la plataforma de Hulu el pasado viernes 10 de mayo, pero que en realidad fue estrenada en cines en diciembre de 2023, obteniendo muy buenas críticas por parte de los especialistas, así que es una producción que sí o sí deberías ver para entrar en un mundo complicado que te hará reflexionar sobre diferentes temas, como el alcoholismo, las fantasías, lo duro del empleo, el machismo, la seducción y más.

Ambientada en Massachusetts en los años 60, los personajes de esta historia, protagonizada por las actrices Thomasin McKenzie y Anne Hathaway, desarrollan sus acciones, principalmente, en un centro de reclusión para adolescentes. Allí, suceden muchas cosas controversiales y que podrían llamar la atención de los demás, en especial con la llegada del personaje de Rebecca, quien mueve casi todo en la vida de las personas que miraremos en nuestras pantallas.

¿Te interesa saber más? Pues no debes perderte esa película que promete dar de qué hablar. Por lo pronto, te presentaré más información al respecto, por lo que en las siguientes líneas conocerás un poco más acerca de los actores del reparto y sus respectivos personajes.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EILEEN”

Thomasin McKenzie como Eileen Dunlop

Eileen Dunlop es una joven de 24 años que vive con su viudo y alcohólico padre. Se desempeña como secretaria en una correccional para adolescentes. Su vida es muy aburrida, pero sueña con mudarse a Nueva York, algo que no puede hacer, pues no confía mucho en ella. Sin embargo, todo cambia cuando llega Rebecca, una nueva psicóloga de la “prisión”, quien se convierte en una adoración para ella pues la ve como modelo a seguir y más aún cuando comparten tiempo juntos, dándole emoción a su día a día, aunque pareciera que su vida se va descarrilando.

Thomasin McKenzie como Eileen Dunlop en la película "Eileen" (Foto: Fifth Season)

Anne Hathaway como la Dra. Rebecca St. John

La señorita Rebecca es la nueva psicóloga del centro penitenciario en el que trabaja Eileen. Ella es totalmente diferente a la protagonista, puesto que, de inmediato, se le ve muy inteligente, hermosa, imponente y segura de sí misma. Ella, tiene un oscuro secreto que poco a poco parece que se irá revelando, mientras que a la par se convierte en lo fundamental para que el personaje principal de la cinta cambie definitivamente muchas cosas, aunque no tanto positivamente, sino en agallas y peligrosidad al mismo tiempo.

Anne Hathaway como Rebecca St. John en la película "Eileen" (Foto: Fifth Season)

Shea Whigham como Jim Dunlop

Jim, en palabras simples, es el padre de la protagonista. Es alcohólico y además viudo, pues su esposa falleció unos años antes. Así mismo es un policía en retiro que sufre de paranoia, pues cree que siempre está vigilado, así que, de alguna u otra forma, se convierte en una carga para Eileen, con quien no tiene mala relación, pero termina hundiéndola en la desgracia de todo lo malo que él experimenta y genera.

Shea Whigham como Jim Dunlop en la película "Eileen" (Foto: Fifth Season)

Marin Irlanda como Rita Polk

Es la madre de Lee Polk, un joven asesino que está recluido en la cárcel en la que trabaja Eileen. Ella sufre mucho con todo lo que sucede en su familia y casi no tiene ninguna otra opción que continuar o quizá sí. Si bien su personaje no parece crucial en la cinta, sí que lo es, así que no la pierdas de vista.

Marin Irlanda como Rita Polk en la película "Eileen" (Foto: Fifth Season)

Otros actores y personajes que aparecen en la cinta son:

Owen Teague como Randy

Sam Nivola como Lee Polk

Siobhan Fallon Hogan como la Sra. Murray

Tonye Patano como la Sra. Stevens

Peter McRobbie como director

Peter Von Berg como el Dr. freír

Jefferson White como Buck Warren

Patrick Ryan Wood como José

Gavin K. Barfield como María

Brendan Burke como Sandy

TRÁILER DE “EILEEN”