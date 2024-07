“No negociable” (”Non Negotiable” en inglés), la nueva película mexicana de Netflix, promete ser una emocionante mezcla de thriller, acción y comedia que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos, con el papel protagónico de Mauricio Ochmann. Si te intriga conocer al resto del reparto y descubrir cómo se desenvuelven en esta historia llena de giros y sorpresas, aquí te lo contamos.

La cinta sigue las peripecias del negociador Alan Bender, quien se enfrenta al desafío de rescatar al presidente de un secuestro mientras intenta salvar a su esposa y su matrimonio. ¿Podrá Alan demostrar sus verdaderas habilidades de negociación en este tenso escenario?

La dirección de Juan Taruto, cineasta argentino conocido por éxitos como “No sos vos, soy yo” (2004) y “¿Quién dice que es fácil?”, añade una capa extra de entretenimiento.

Con su estreno programado para el viernes 26 de julio, “No negociable” es una cita imperdible para los amantes del cine que buscan una combinación perfecta de adrenalina y risas. Antes de seguir, no te pierdas el tráiler.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “NO NEGOCIABLE”?

1. Mauricio Ochmann como Alan Bender

Mauricio Ochmann da vida a Alan Bender, un hábil negociador de rehenes y situaciones de crisis. Sin embargo, hay un conflicto que nunca ha podido resolver: el de su matrimonio. A pesar de tener una hija de 8 años, Alan y su esposa siguen teniendo problemas de pareja. Pero las cosas se ponen aún más complicadas cuando Alan debe dejar sus problemas personales de lado para salvar a su esposa y al presidente de México. Ochmann es conocido por sus papeles en “El Chema”, “Victoria” y “El Clon”, entre otros.

2. Tato Alexander como Victoria

Tato Alexander interpreta a Victoria, la esposa de Alan, quien, de alguna manera, se encuentra atrapada en un secuestro de alto riesgo, poniendo las habilidades de su esposo al límite.

“Me sentí muy cercana este personaje, porque ¿quién no ha vivido la situación de no poder comunicarse con su pareja?, y sentirse frustrado a pesar de tener muchas herramientas para lograrlo. Me dieron libertad para actuar y fue un gusto trabajar con el director Juan Taratuto”, explicó la actriz en una entrevista con Milenio.

Alexander es conocida por sus trabajos en “El aire es dulce aquí”, “Harina” y “Almas de la niebla”.

3. Leonardo Ortizgris como el secuestrador

Leonardo Ortizgris como el secuestrador en "No negociable" (Foto: Netflix)

Leonardo Ortizgris se pone en la piel del infame secuestrador que, por algún motivo, tiene una vendetta personal contra Alan Bender. Este talentoso actor mexicano ha participado en proyectos como “Güeros”, “Museo” y “Tengo miedo torero”, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos.

4. Fernanda Borches como Pamela Lorenzon

Fernanda Borches interpreta a Pamela Lorenzon, una diputada que también es secuestrada junto al presidente de México. La actriz es conocida por sus roles en “Sense 8″, “La caída” y “La candidata”. Su participación en “No Negociable” promete agregar una capa adicional de tensión y drama a esta emocionante trama.

Otros actores y personajes de “No negociable”:

Daniel Garcia como Fajardo

Isabella Arroyo como Juana

Enoc Leaño el presidente

Claudette Maillé la jefa de la UASE